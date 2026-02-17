Я нашел ошибку
Главные новости:
17 февраля в Тольятти на ледовом стадионе «Лада-Арена» завершился матч домашней серии регулярного чемпионата КХЛ между «Ладой» и ЦСКА. 
Хоккеисты "Лады" одержали победу над ЦСКА со счетом 2:1
Сегодня, 17 февраля, в Самарской области стартовали кампания по борьбе с продажей несовершеннолетним сигарет и вейпов "Спасибо за отказ!".
В губернии стартовала социальная программа по борьбе с курением среди несовершеннолетних
 Температура воздуха 18 февраля в Самаре ночью -15, -17°С, днем -8, -10°С. На дорогах гололедица.
18 февраля в регионе без осадков, до -12°С
В Казани проходят испытания двух роботов, работающих в паре – один сгребает снег, а второй, двигаясь следом, отбрасывает его в сторону и разравнивает дорогу.
В Татарстане разработали коммунальных роботов для уборки снега
«Крылья Советов» – «Челябинск» – 3:2 (2:1, 0:0, 1:1).
«Крылья» в контрольном матче обыграли «Челябинск» - 3:2
В Волжском районе водитель автоцистерны на автодороге неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с  КамАЗом. В ДТП никто не пострадал. 
На автодороге «Самара-Новокуйбышевск» в Волжском районе столкнулись двуа грузоввика
19 лет компания «Т Плюс» оказывает активную поддержку развитию школьного спорта, выступая официальным партнёром турнира.
В губернии при поддержке «Т Плюс» прошел финал регионального этапа Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
"Напомню, что на этой неделе Telegram заблокировал более 230 000 каналов и файлов. Поэтому взаимодействие идет, надежда на снятие ограничений все-таки есть», — сказал Свинцов.
Депутат Свинцов: привязка полной блокировки Telegram в России к 1 апреля выглядит как первоапрельская шутка
Мероприятия
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
В Самаре музей «Заварка» организует мастер-класс (6+) от столярной мастерской «Столярник».
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
Студотряды губернии проведут Карьерный форум «Труд Крут»в

294
Форум пройдет 24 февраля в Молодёжном многофункциональном центре Самарской области.

17 февраля по всей стране отмечается День Российских студенческих отрядов, который был установлен в соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 февраля 2015 года. 
Сегодня Студенческие отряды Самарской области объединяют более 5 тысяч молодых людей, которые в летний трудовой семестр работают по 8 направлениям: строительном, педагогическом, сервисном, путинном, сельскохозяйственном, производственном, проводников, медицинском, а также в составе трудовых отрядов подростков.
В этом году, традиционно, студотряды региона проведут Карьерный форум «Труд Крут», который пройдет 24 февраля в Молодёжном многофункциональном центре Самарской области (проспект Масленникова, 37). Участниками станут школьники и студенты средних и высших учебных заведений: они смогут узнать о возможностях трудоустроиться в ведущие компании Самарской области.  За несколько лет форум посетило более 4000 человек.
Карьерный форум «Труд Крут» — это одно из крупнейших ежегодных карьерных событий Самарской области, собирающее на одной площадке ведущих работодателей и тысячи молодых людей, стремящихся к профессиональному развитию. Здесь участники смогут не только определить свои карьерные интересы, но и познакомиться с возможностями трудоустройства в крупнейших компаниях региона.

«В 2024 году, мне посчастливилось стать участником Карьерного Форума студенческих отрядов Самарской области, который проходил в Ледовом дворце. Изначально я пришла на форум с целью узнать о возможностях трудоустройства студентов, но спустя некоторое время я поняла, что
 РСО — это, не только про работу, здесь собраны единомышленники, готовые развиваться и пробовать себя в новом. Благодаря поддержке наставников, я не только провела свое лучшее лето с отрядом в лагере, но и продолжила свой карьерный путь в РСО, и теперь я работник регионального штаба» — поделилась Екатерина Морозова, специалист Регионального штаба студенческих отрядов Самарской области.

Программа форума включит в себя насыщенную деловую и образовательную часть. На площадке разместятся фотозоны, презентационные стенды работодателей и партнёров, где можно будет узнать о вакансиях и программах стажировок. В зоне работодателей участники смогут ознакомиться с деятельностью компаний, пройти собеседование или оставить заявку на трудоустройство. А также будут функционировать лекционные площадки, где ведущие специалисты и топ-менеджеры проведут мастер-классы и обсуждения по актуальным вопросам профессионального роста, востребованным компетенциям и трендам рынка труда.

Мероприятие пройдёт при поддержке Правительства Самарской области.

 

Фото: Студенческие отряды Самарской области

Теги: Самара

