Благодаря соцконтракту самарский ветеран СВО открыл токарную мастерскую

Одной из самых востребованных мер государственной поддержки в Самарской области остается социальный контракт. Он реализуется в рамках национального проекта «Семья», инициированного Президентом Владимиром Путиным. В Самарской области на 2026 год запланировано выделить свыше 1,3 миллиарда рублей на эту меру поддержки. Это позволит профинансировать более 6,2 тысячи новых социальных контрактов для жителей региона.

Ветеран СВО Андрей Промышляев, вернувшись с фронта после ранения, решил открыть собственное дело. Оборудовать токарную мастерскую ему помог социальный контракт. До участия в спецоперации Андрей работал токарем на заводе. После демобилизации он узнал от знакомых о возможности заключить соцконтракт и обратился в управление соцзащиты Промышленного района города Самары. Там ему подробно разъяснили условия, помогли собрать документы и подготовить бизнес-план. Ветеран получил 349 тысяч рублей, на которые приобрел ленточный и токарный станки, а также компрессор. Мастерскую организовал прямо в гараже, рядом с домом.

«До этого у меня было какое-то оборудование, но я решил расширить производство. Начал изготавливать лофт-мебель, занимаюсь покраской металлоконструкций. Собственноручно сделал сварочный стол. Заказы идут регулярно», — рассказывает Андрей Промышляев.

Одно из главных условий соцконтракта — прозрачная отчетность. Как отметила Ирина Крайнова, старший инспектор отдела организации социальных выплат управления соцзащиты Промышленного района Самары, получатели ежемесячно предоставляют чеки и справки о доходах, что позволяет оценивать эффективность меры соцподдержки.

Социальный контракт можно заключить по четырем направлениям: предпринимательская деятельность, личное подсобное хозяйство, поиск работы и выход из трудной жизненной ситуации.

Статистика показывает: около 70% получателей успешно реализуют свои проекты уже в первый год.

«Только в прошлом году было заключено почти 6 тыс. соцконтрактов, на эти цели из областного бюджета направлено более 1 млрд рублей. За этими цифрами – конкретные люди, которые, реализуя собственные инициативы, вносят вклад в укрепление экономики региона», — отметил в своем канале в МАКС губернатор Вячеслав Федорищев.

Узнать подробности о заключении соцконтракта можно в ближайшем отделении управления социальной защиты.

В Самарской области для участников и ветеранов СВО действует комплекс мер поддержки, в том числе для реализации себя в гражданской жизни. Среди них: специальная программа «СВОё дело. Самарская область», которая помогает открывать и развивать собственное дело, региональная программа «Школа героев» для желающих реализовать себя в сфере госуправления и менеджмента (сегодня по ней продолжают обучение участники уже второго потока).

«Наша задача – не просто помочь героям вернуться к мирной жизни и адаптироваться, а выстроить такую систему поддержки, включая инструменты нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», которая поможет им в дальнейшей самореализации», - подчеркнул глава региона.

