Молодежь ПФО приглашают на лекцию о событиях русской военной истории

Общество «Знание» запускает цикл лекций ко Дню защитника Отечества. Мероприятия пройдут по всей стране с 16 по 28 февраля. Одним из них станет выступление в онлайн-формате ректора СГТУ им. Ю.А. Гагарина, доктора исторических наук Сергея Наумова на тему «Есть такая профессия - Родину защищать!». Встреча организована в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

В ходе лекции он представит слушателям масштабный исторический экскурс, охватывающий ключевые события русской военной истории. Героизм и мужество российских воинов и стратегические решения выдающихся полководцев будут рассмотрены в контексте их влияния на дальнейшую судьбу России. Особое внимание будет уделено значимым сражениям, имеющим определяющее значение в истории развития государства.

Мероприятие состоится при содействии реготделения РВИО 19 февраля 13:00 по мск. Для участия необходимо пройти регистрацию.

Отметим, что выступить с тематической лекцией ко Дню защитника Отечества может каждый, используя материалы Общества «Знание», в основу которых легли новые сборники новелл Знание.Герои. Ребята узнают 15 историй героев СВО: об их силе духа, стойкости, человечности на фронте и вкладе в развитие общества после возвращения.

Также состоятся различные мастер-классы, экскурсии и викторины. В 12 парках «Россия — Моя история» будут организованы мультимедийные экспозиции о Героях РФ. А в Южной Осетии впервые состоится форум Знание.Герои.

Кроме того, Общество «Знание» покажет отраслевые профориентационные ролики в рамках занятий «Россия — мои горизонты». Особое внимание будет уделено деятельности силовых ведомств РФ и их роли в обеспечении национальной безопасности.

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»