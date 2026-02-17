ГД приняла закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ

Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект о приостановке оказания услуг связи сотовыми операторами по требованию ФСБ, передает РИА Новости.

Прекращать их предоставление будут только в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента. При этом оператор не будет нести ответственность за ненадлежащее исполнение договора об оказании услуг связи.

Совфед рассмотрит закон 18 февраля. Он направлен на регулирование отношений в области обеспечения безопасности по направлениям деятельности ФСБ и противодействие терроризму.