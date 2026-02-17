СОУНБ: презентация новой книги сызранского писателя Сергея Зацаринного

26 февраля в 14:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт открытая встреча с писателем Сергеем Зацаринным. Прозаик выступит с презентацией своей новой книги «Неверное золото масонов».

Сергей Зацаринный – журналист, археолог и краевед, получивший известность по всей стране благодаря серии исторических романов, вышедших в издательстве «АСТ»: это «Венгерская вода», «Шведское огниво», «Мёд мудрости» и «Пустая клетка», посвященные периоду расцвета Золотой Орды и хитросплетениям в отношениях между монголами, славянами и другими народами, на фоне которых разворачиваются детективные сюжеты.

В своём новом романе «Неверное золото масонов» автор переносит читателя в другую эпоху: действие здесь происходит в родной писателю Сызрани, а также в Самаре и Ульяновске в начале XXI века. Книга написана по материалам реального журналистского расследования о сокровище усадьбы Перси-Френч, некогда принадлежавшем русско-ирландской баронессе, по воле судьбы ставшей крупнейшей землевладелицей Симбирской губернии. В романе распутывается удивительный клубок событий, личностей и тайн, сплетающийся вокруг наследия состоятельной помещицы. Сам прозаик называет это произведение «скорее кладоискательным детективом, чем историческим».

В ходе творческой встречи Сергей Зацаринный расскажет о работе над романом, поделится удивительными историями о Самарской земле, а также ответит на вопросы слушателей о своём литературном пути. Презентация романа станет редкой возможностью увидеться с писателем: литератор редко проводит открытые встречи с читателями, а в Самару приедет ради этой цели впервые.

Мероприятие пройдёт в рамках комплексного историко-документального просветительского проекта «Самарская губерния в лицах», приуроченного к 175-летию Самарской губернии. Анонсы новых встреч с людьми из мира литературы, науки и искусства, а также другие просветительские события в СОУНБ можно будет увидеть в сообществе библиотеки «ВКонтакте». Подписывайтесь и следите за новостями!

26 февраля в 14:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

12+

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ