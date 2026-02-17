Продолжается приём заявок на XII Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы-2026»

Продолжается приём работ на 12-й Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы-2026». Конкурс проводится под патронажем Российского военно-исторического общества и направлен на сохранение памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны.

Творческое состязание проводится в целях сохранения и увековечения памяти о проявленном героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах.

Номинации конкурса:

Патриотическая проза и поэзия: рассказ, эссе, очерк, новелла, стихотворение, песенный текст.

Патриотический рисунок.

Подробное положение о конкурсе и образец заполнения заявки доступны на официальном сайте.

Лучшие произведения будут опубликованы в итоговом сборнике конкурса, который станет частью литературного проекта по сохранению памяти о Великой Отечественной войне.

Оргкомитет конкурса приглашает всех желающих принять участие и внести свой вклад в сохранение памяти о Великой Победе. Конкурс – это возможность поделиться личными историями, литературными произведениями и творческими размышлениями о подвиге народа.

Приём заявок и конкурсных работ осуществляется по адресу: gvp2017@mail.ru до 1 мая 2026 года.

Организаторы - Союз Писателей России, Министерство обороны Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная библиотека, Издательский дом «Не секретно».

Фото: департамент информационной политики СО