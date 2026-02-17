В России могут появиться новые основания для аннулирования водительских прав

Водительские права в России с 1 марта 2027 года могут быть аннулированы при выявлении у граждан медицинских противопоказаний к управлению транспортом, например психических расстройств, эпилепсии или серьезных нарушений зрения, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский.

"В России с 1 марта 2027 года вступают в силу изменения, согласно которым водительское удостоверение может быть аннулировано при выявлении у гражданина медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством. Речь идет о заболеваниях, которые объективно создают повышенный риск на дороге, - тяжелых психических расстройствах, эпилепсии, серьезных нарушениях зрения и иных состояниях, способных привести к потере контроля за автомобилем", - сказал Якубовский.

Данная мера не является карательной, это механизм повышения безопасности.

"Что принципиально важно для граждан. Первое - решение не принимается произвольно. Основанием служат медицинские данные о наличии противопоказаний, установленных в соответствии с действующим перечнем Минздрава. Второе - речь не идет о пожизненном запрете. Если состояние здоровья нормализуется и медицинская комиссия подтвердит отсутствие противопоказаний, гражданин сможет восстановить право управления. Третье - перед окончательным аннулированием предусмотрена процедура уведомления и возможность пройти внеочередное медицинское освидетельствование", - добавил он.

"Любое состояние, которое может привести к внезапной потере сознания или неконтролируемому поведению за рулем, - это риск не только для самого водителя, но и для пассажиров, пешеходов и других участников движения", - заключил он.

Фото: freepik.com