Депутат Свинцов: привязка полной блокировки Telegram в России к 1 апреля выглядит как первоапрельская шутка

Привязка полной блокировки Telegram в России к 1 апреля выглядит как первоапрельская шутка — но как раз к этому времени компания может полностью легализовать свою деятельность в России. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«На мой взгляд, 1 апреля выбрано как такая юмористическая дата — это раз. Во-вторых, мне кажется, Baza просто посмотрела мои выступления и привязала это ровно к тем датам и срокам, о которых я говорю, потому что юридически и математически полтора месяца Telegram достаточно для того, чтобы полностью легализовать свою деятельность в России. Это 3-4 дня на открытие юрлица, 2-3 недели на аренду серверов и хранилища персональных данных, ну и, соответственно, корректировка маршрутизации для того, чтобы хранить персональные данные в России. Поэтому полтора месяца — это совершенно спокойный срок, в течение которого Telegram, наоборот, может легализоваться и с 1 апреля вообще ограничения с компании могут быть сняты. Но это возможно только при наличии желания самой компании и собственно выполнения комплекса мер: открытие юрлица, хранение персданных и уплата налогов на территории России и блокировка контента, запрещенного законами Российской Федерации. Напомню, что на этой неделе Telegram заблокировал более 230 000 каналов и файлов. Поэтому взаимодействие идет, надежда на снятие ограничений все-таки есть», — сказал Свинцов.