В Татарстане разработали коммунальных роботов для уборки снега

В Казани проходят испытания двух роботов, работающих в паре – один сгребает снег, а второй, двигаясь следом, отбрасывает его в сторону и разравнивает дорогу, сообщает Минпромторг России.

Изначально ГК Аванти изготавливала наземные дроны для нужд СВО. Однако впоследствии компания приняла решение адаптировать их и под гражданские цели.

Особенности разработки:

Производительность: Расчистка площадки 100×50 метров занимает 5 минут. Ширина захвата позволяет очистить проезд за два прохода.

Проходимость: Гусеничное шасси и вес 500 кг обеспечивают устойчивость на снегу и маневренность на сложных участках.

Автономность: До 8 часов работы, при температуре от -25°C до +50°C, скорость - до 20 км/ч.

По словам разработчиков, пара таких машин способна заменить труд 20–30 дворников.

Фото: Минпромторг России