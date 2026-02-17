В губернии стартовала социальная программа по борьбе с курением среди несовершеннолетних

Сегодня, 17 февраля, в Самарской области стартовали кампания по борьбе с продажей несовершеннолетним сигарет и вейпов "Спасибо за отказ!" (12+) и просветительский проект для родителей и учителей "Важно не начать!" (12+). Социальная программа реализуется во многих регионах нашей страны. В Самарской области она будет организована Общественным советом по проблеме подросткового курения при поддержке Правительства региона.

Силами волонтеров будут распространяться информационные материалы: стикеры, памятки, плакаты, содержащие призыв не продавать никотинсодержащую продукцию несовершеннолетним, информацию об ответственности за нарушение закона, а также телефон горячей линии, где примут обращения о нарушениях. Сообщить о фактах продажи подросткам сигарет и вейпов можно по телефону 8 (800) 234-29-26, а также на сайте спасибозаотказ.рф и в телеграм-боте "Родительский патруль".



На первом этапе кампании в Самаре уже охвачено около 100 магазинов.

- За несколько часов, которые продолжается акция, отказов со стороны представителей торговли нет, - рассказал Владимир Усов, врио министра молодежной политики Самарской области.

- Федеральная кампания по предотвращению продажи несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции "Спасибо за отказ!" реализуется в 30 регионах страны, - отметила руководитель Общественного совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская. - Она включает в себя распространение информационных материалов для продавцов и покупателей в местах продажи, размещение наружной социальной рекламы, а также усиление мер общественного контроля.

Просветительский проект "Важно не начать!" предусматривает проведение в школах региона цикла интерактивных профилактических занятий для 6-11-х классов, продвижение современного обучающего контента для педагогов и родителей, а также кампанию социальной рекламы, мотивирующую родителей формировать у детей негативное отношение к курению и вейпингу. Для педагогов будут организованы обучающие семинары, для родительской аудитории — тематический областной вебинар.

Источник: 450media.ru

Фото: pxhere.com