На автодороге «Самара-Новокуйбышевск» в Волжском районе столкнулись двуа грузоввика

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, сегодня в 14:00 на 18 км автодороги «Самара-Новокуйбышевск» в Волжском районе, произошло столкновение двух грузовых транспортных средств.

Водитель 1972 года рождения, управляя грузовиком DAF с цистерной (пустой), осуществляя движение со стороны Чапаевска в направлении Самары, неправильно выбрал дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустил столкновение с КамАЗом в составе полуприцепа (пустой), под управлением водителя 1969 года рождения.

В ДТП никто не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО