В Самаре в ДТП пострадал 12-летний пассажир легковушки

16 февраля 2026 года на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 5 человек.

В Октябрьском районе Самары 16:05, 57-летний водитель автомобиля Lada Vesta ехал в направлении ул. Гая, напротив д. 18 по пр. Масленникова,. Он в нарушении требований п. 13.4 ПДД РФ, при развороте на разрешающий сигнал светофора, не предоставил преимущества в движении автомобилю Toyota Land Cruiser, под управлением 51-летнего водителя, который двигался во встречном направлении на разрешающий сигнал светофора. Пострадавший пассажир автомобиля Lada Vesta – 12-летний мальчик доставлен в медицинское учреждение.