В центре Самары снег с крыши упал на годовалого младенца

В Самаре около парка Щорса произошло коммунальное ЧП, а результате которого пострадал ребенок. Подробности рассказали в областной ГЖИ.

«Сход снега с козырька балкона многоквартирного дома по адресу: Железнодорожный район, улица Урицкого, 2. Пострадал ребенок 2025 года рождения — ушибы, серьезных повреждений нет, направлен для осмотра в ГБУЗ СО „Самарская областная клиническая больница имени Середавина“, — сообщили представители ведомства.

К истории подключились следователи. По их информации, в момент падения снега младенец находился в коляске. Ребенку оказали необходимую медицинскую помощь, угроза для его жизни и здоровья отсутствует. Тем не менее в СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, пишет 63.ру.