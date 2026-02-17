Уголовное дело самарских «Крыльев Советов» прекращено, но проверка продолжается

История с резонансным уголовным делом вокруг самарского футбольного клуба «Крылья Советов» получила неожиданный поворот. Производство по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере прекращено, однако следствие продолжает дополнительные проверки. Об этом пишет «Самарское обозрение».

История началась в ноябре 2024 года, когда губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на заседании комиссии Госсовета по физической культуре и спорту рассказал, что самарский клуб «Крылья Советов» якобы «задолжал» 36 млн рублей неким лицам, связанным с коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

В декабре 2024 года заявление губернатора было направлено в правоохранительные органы. В январе 2025 года по нему возбудили уголовное дело по факту покушения на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В сентябре 2025 года группу футболистов РПЛ и ФНЛ вызвали на допросы. Тогда же председатель совета директоров «Крыльев Советов» Яковлев подал заявление с просьбой проверить финансово-хозяйственную деятельность клуба по итогам аудита Счетной палаты, пишет Самарская газета.

— По уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту покушения на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, производство прекращено. В настоящее время в порядке статей 144–145 УПК РФ Главным следственным управлением ГУ МВД России по Самарской области проводится дополнительная проверка, — уточнили в региональном главке.