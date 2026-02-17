На старейшей водопроводной станции Самары заменили насосы

Специалисты «РКС-Самара» провели плановую замену оборудования на старейшем водозаборе. На Городской водопроводной станции обновили три насосных агрегата. Один из них установили на участке очистных сооружений для подачи воды на промывку контактных осветлителей. Это специальное оборудование для очистки воды и удаления из неё взвешенных веществ, снижения природных мутности и цветности. Предыдущий насос проработал больше 40 лет. Его новый «коллега» – современный и энергосберегающий – сможет обеспечить более надёжную работу системы водоподготовки.

Ещё два агрегата заменили на другом участке ГВС – насосной станции второго подъёма. Новое оборудование работает в автоматическом режиме и сможет обеспечить бесперебойное давление в сети благодаря частотному управлению. Замену оборудования провели по инвестиционной программе «РКС-Самара», стоимость проекта – более 35 млн рублей.

Городская водопроводная станция – исторический объект системы водоснабжения Самары. Именно отсюда 140 лет назад впервые начали подавать воду в город. Объект и сейчас обеспечивает холодной питьевой водой часть Самарского и Ленинского районов. Работа станции осуществляется в штатном режиме благодаря постоянному и своевременному обслуживанию, плановым и профилактическим ремонтам, обновлению оборудования по производственной и инвестиционной программам «РКС-Самара».