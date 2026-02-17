На старейшей водопроводной станции Самары заменили насосы

Я нашел ошибку
Анализатор используется для проведения исследований, связанных с определением уровня общего органического вещества в лекарственных средствах и их компонентах.
В региональном центре контроля качества лекарств работает современный анализатор углерода
17 февраля в рамках всероссийского проекта «Урок цифры» в школе № 41 прошло занятие, посвященное теме «Видеоплатформа».
Руководитель Департамента цифрового развития Самары провел «Урок цифры» для школьников
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля. Основной площадкой праздника станет площадь Куйбышева.
15 тысяч блинов приготовят для угощения гостей на площади Куйбышева в Самаре
24 февраля в 14:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города посетить презентацию литературного сборника «Честь наивысшая – носить русский мундир! Истории участников СВО».
В СОУНБ представят литературный сборник, посвященный подвигам героев СВО
11 марта в КРЦ «Звезда» в 19:00 состоится долгожданное событие для всех любителей юмора – фестиваль-открытие третьего сезона Центральной лиги МС КВН «Самара». 
Жителей региона приглашают на фестиваль-открытие Центральной лиги Международного союза КВН «Самара»
Приняли решение продлить срок предоставления компенсации затрат на получение высшего образования и расширить круг получателей этой меры, включив в него не только вдов, но и вдовцов участниц СВО.
В Самарской области продолжают поддерживать участников СВО и членов их семей
17 февраля Вячеслав Федорищев работает в Москве, где состоялась встреча с Министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым.
Губернатор Вячеслав Федорищев и Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов обсудили развитие промышленного потенциала региона
В Самаре подготовка к строительству дублера Московского шоссе завершена на 50%
В Самаре подготовка к строительству дублера Московского шоссе завершена на 50%
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
В Самаре музей «Заварка» организует мастер-класс (6+) от столярной мастерской «Столярник».
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
На старейшей водопроводной станции Самары заменили насосы

166
На старейшей водопроводной станции Самары заменили насосы

Специалисты «РКС-Самара» провели плановую замену оборудования на старейшем водозаборе. На Городской водопроводной станции обновили три насосных агрегата. Один из них установили на участке очистных сооружений для подачи воды на промывку контактных осветлителей. Это специальное оборудование для очистки воды и удаления из неё взвешенных веществ, снижения природных мутности и цветности. Предыдущий насос проработал больше 40 лет. Его новый «коллега» – современный и энергосберегающий – сможет обеспечить более надёжную работу системы водоподготовки.

Ещё два агрегата заменили на другом участке ГВС – насосной станции второго подъёма. Новое оборудование работает в автоматическом режиме и сможет обеспечить бесперебойное давление в сети благодаря частотному управлению. Замену оборудования провели по инвестиционной программе «РКС-Самара», стоимость проекта – более 35 млн рублей.

Городская водопроводная станция – исторический объект системы водоснабжения Самары. Именно отсюда 140 лет назад впервые начали подавать воду в город. Объект и сейчас обеспечивает холодной питьевой водой часть Самарского и Ленинского районов. Работа станции осуществляется в штатном режиме благодаря постоянному и своевременному обслуживанию, плановым и профилактическим ремонтам, обновлению оборудования по производственной и инвестиционной программам «РКС-Самара».

