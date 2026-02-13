"РКС-Самара" построили новую трубу под землёй в Куйбышевском районе

«РКС-Самара» завершили перекладку водопроводной трубы на ул. 40 лет Пионерии в Куйбышевском районе. Строительные работы были срочными: в январе из-за низких температур здесь произошло промерзание наружной линии холодного водоснабжения на участке в 500 метров. Специалисты «РКС-Самара» провели все возможные мероприятия по отогреву, но из-за большого участка перемерзания и сильных морозов отогреть трубу полностью не удалось. Сотрудники нескольких отделов предприятия срочно подготовили проект перекладки, собрали и привезли материал, подрядная организация незамедлительно приступила к заведению новой трубы в грунт на необходимую глубину.

Строительство новой линии велось методом горизонтально-направленного бурения через заводные котлованы. Изначально планировалось построить 500 метров, но в процессе работы протяжённость нового участка увеличилась почти вдвое. В итоге на ул. 40 лет Пионерии построили почти 1 км новой водопроводной линии под землёй.

На время основных работ для обеспечения водоснабжения жилых домов бригады оперативно смонтировали две перемычки между действующими линиями ХВС и частично запитали здания. Почти все дома были с водой, но на верхних этажах в часы разбора давления не хватало, по проблемным адресам регулярно приезжал бойлер. Руководство компании и администрации Куйбышевского района несколько раз встречались с жителями, поясняли ситуацию и принимали меры для адресной помощи тем, у кого перебои с водой.

На новом участке трубы теперь нужно провести опрессовку и промывку, работы будут вестись все выходные. После этого специалисты начнут присоединять линию к действующему водопроводу и переключать схему водоснабжения домов на штатный режим.