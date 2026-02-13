Я нашел ошибку
14 февраля в САТОБ мероприятие пройдет перед показом балета-предания А. Тихомировой на музыку М. Крылова «Крылья. Время любить».
В САТОБ состоится арт-променад «Путь любви»
Специалисты Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н.Ивановой впервые выполнили операцию по имплантации инновационного медицинского устройства — ортопедического электрета.
Самарские ортопеды внедрили инновационный метод лечения
В число победителей и призеров соревнований Приволжского федерального округа вошли спортсмены из Самарской области.
В губернии состоялись чемпионат и первенство ПФО по брейкингу
Для решения проблемы политеховец разработал контроллер, обеспечивающий надёжную работу ДГУ с двигателем номинальной мощности.
В Самарском политехе создали интеллектуальный контроллер управления дизель-генераторной установкой
По информации Приволжского УГМС 14 февраля местами в губернии сохранится усиление юго-восточного ветра порывы 15-18 м/с.
14 февраля в Самарской области ожидается сильный ветер 
На поверхности Солнца из активных областей сформировался огромный смайлик
На поверхности Солнца из активных областей сформировался огромный смайлик
«Тренер» в действии: в Елховке мастера спорта и ветераны СВО дали старт тренировкам по тхэквондо.
«Тренер» в действии: в Елховке мастера спорта и ветераны СВО дали старт тренировкам по тхэквондо.
Грузовик провалился под лёд около Самары на временной ледовой переправе
Грузовик провалился под лёд около Самары на временной ледовой переправе
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
Четверть россиян готовы отказаться от личного автомобиля

Четверть россиян готовы отказаться от личного автомобиля

Тренд на популяризацию общественного транспорта не только среди москвичей, но и среди жителей других крупных городов подтверждается данными свежего исследования. Каждый четвертый автомобилист готов пересесть на общественный транспорт. Ключевыми причинами становятся весьма прагматичные факторы.

По данным компании MR, в первую очередь речь идет о росте стоимости содержания машины. Кроме того, аналитики фиксируют усталость от пробок и хронические проблемы с парковками.

Респонденты указали, что городской общественный транспорт стал намного удобнее. Подобные ответы дали 20% опрошенных. Экологическая мотивация, хотя и присутствует, остается вторичной (так ответили всего 5%), пишет МК.

Результаты исследования показывают: больше четверти москвичей (26%) готовы полностью отказаться от авто. 54%, впрочем, все еще не считают возможным обходиться без верного «железного коня».

Подобные настроения фиксируются во многих крупных городах России. В Санкт-Петербурге 29% респондентов заявили о готовности отказаться от личного автомобиля в пользу общественного транспорта. Основными причинами жители города называют перегруженность улично-дорожной сети в центральных районах и дефицит парковочных мест во дворах исторической застройки. 22% опрошенных отметили, что пересадка на метро и наземный транспорт позволяет экономить время в часы пик.

В Екатеринбурге и Новосибирске каждый пятый автомобилист (21–23%) рассматривает возможность отказа от личного транспорта в среднесрочной перспективе. В этих городах ключевыми факторами становятся рост расходов на содержание автомобиля и развитие скоростного общественного транспорта.

В Казани аналогичную позицию заняли 25% опрошенных: здесь жители отмечают повышение комфорта городских маршрутов и постепенное формирование жилых районов с развитой инфраструктурой, как в столице, позволяющей сократить количество ежедневных поездок.

При этом представление о «районе мечты» все меньше привязано к его статусу, архитектуре или планировкам и все больше - к доступности повседневных маршрутов. Для 37% опрошенных решающим фактором стала максимальная близость к станции метро, а не сам район.

Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
378
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026  09:36
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
464
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
783
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
648
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
497
