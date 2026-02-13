Четверть россиян готовы отказаться от личного автомобиля

Тренд на популяризацию общественного транспорта не только среди москвичей, но и среди жителей других крупных городов подтверждается данными свежего исследования. Каждый четвертый автомобилист готов пересесть на общественный транспорт. Ключевыми причинами становятся весьма прагматичные факторы.

По данным компании MR, в первую очередь речь идет о росте стоимости содержания машины. Кроме того, аналитики фиксируют усталость от пробок и хронические проблемы с парковками.

Респонденты указали, что городской общественный транспорт стал намного удобнее. Подобные ответы дали 20% опрошенных. Экологическая мотивация, хотя и присутствует, остается вторичной (так ответили всего 5%), пишет МК.

Результаты исследования показывают: больше четверти москвичей (26%) готовы полностью отказаться от авто. 54%, впрочем, все еще не считают возможным обходиться без верного «железного коня».

Подобные настроения фиксируются во многих крупных городах России. В Санкт-Петербурге 29% респондентов заявили о готовности отказаться от личного автомобиля в пользу общественного транспорта. Основными причинами жители города называют перегруженность улично-дорожной сети в центральных районах и дефицит парковочных мест во дворах исторической застройки. 22% опрошенных отметили, что пересадка на метро и наземный транспорт позволяет экономить время в часы пик.

В Екатеринбурге и Новосибирске каждый пятый автомобилист (21–23%) рассматривает возможность отказа от личного транспорта в среднесрочной перспективе. В этих городах ключевыми факторами становятся рост расходов на содержание автомобиля и развитие скоростного общественного транспорта.

В Казани аналогичную позицию заняли 25% опрошенных: здесь жители отмечают повышение комфорта городских маршрутов и постепенное формирование жилых районов с развитой инфраструктурой, как в столице, позволяющей сократить количество ежедневных поездок.

При этом представление о «районе мечты» все меньше привязано к его статусу, архитектуре или планировкам и все больше - к доступности повседневных маршрутов. Для 37% опрошенных решающим фактором стала максимальная близость к станции метро, а не сам район.