Грузовик провалился под лёд около Самары на временной ледовой переправе

Под Самарой в районе бывшего Спиридоновского моста произошло серьёзное происшествие с грузовым автомобилем: машина марки МАЗ провалилась под лёд на реке Самара.

По информации очевидцев и фотографиям, быстро разошедшимся в социальных сетях, водитель решил воспользоваться временной ледовой переправой. Лёд, судя по всему, не выдержал тяжести автомобиля, и грузовик провалился. При этом автомобиль не полностью ушел под лед. О пострадавших не сообщается.

История данной переправы и сложностей вокруг неё довольно продолжительна. До 2021 года жители области пользовались здесь понтонным мостом. Однако, весной того года он пострадал от ледового затора. И жители сразу трех районов были вынуждены существенно увеличить время в пути. Поэтому не удивительно, что ледовая переправа, организованная здесь, пользовалась спросом, в том числе и у грузового транспорта, пишет Самара-АиФ.