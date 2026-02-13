14 февраля в Самарской области ожидается сильный ветер 

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 14 февраля местами в Самарской области сохранится усиление юго-восточного ветра порывы 15-18 м/с.

МЧС России напоминает:

- не укрывайся и не паркуй автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями;

- проверь тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа;

- будь внимателен и осторожен на дорогах;

- избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;

- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

- соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

Фото: pxhere.com