14 февраля в Самарской области ожидается сильный ветер 

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 14 февраля местами в Самарской области сохранится усиление юго-восточного ветра порывы 15-18 м/с.
МЧС России напоминает:
- не укрывайся и не паркуй автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями;
- проверь тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа;
- будь внимателен и осторожен на дорогах;
- избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;
- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;
- соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
Фото: pxhere.com