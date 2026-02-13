Я нашел ошибку
Работы участников конкурса SamInter-2025 продемонстрировали глубокую погруженность студентов в глобальные внешнеэкономические процессы.
В регионе наградили победителей межвузовского конкурса студенческих работ SamInter-2025
В Самарской области во второй раз пройдет отбор на всероссийскую телевизионную гуманитарную олимпиаду «Умницы и умники».
Самарские десятиклассники смогут попасть на телеолимпиаду «Умницы и умники»
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». Участие принимали воспитанники школьных лесничеств региона в возрасте от 14 до 18 лет.
Восемь юных лесоводов губернии вышли в федеральный этап конкурса «Подрост»
Историк, писатель и публицист Рой Медведев скончался на 101-м году жизни.
Умер известный историк и публицист Рой Медведев
В феврале у обитателей Самарского океанариума - настоящий «свадебный бум».
Сезон любви в Самарском океанариуме
Кроме того, в Самарской области к 2030 году планируется реализовать шесть проектов мелиорации на площади почти 2,8 тыс. га при господдержке 158 млн рублей.
В регионе сохранен полный объем господдержки АПК и стартовала подготовка к весенним полевым работам
В Самарской области состоялось несколько тематических акций, приуроченных к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля.
В губернии к 14 февраля дарили книги 
Организаторы подчеркивают особую миссию конкурса: рисунки победителей и призеров лягут в основу дизайн-макетов поздравительных открыток.
Дом дружбы народов СО объявил о старте Межрегионального детского конкурса «Полевая почта»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
Иван Носков обсудил сотрудничество с СамГМУ

168
11 февраля глава Самары посетил Центр серийного производства СамГМУ на территории индустриального парка «Преображенка».

11 февраля глава города Самары Иван Носков и председатель городской Думы Сергей Рязанов посетили Центр серийного производства Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) на территории индустриального парка «Преображенка». Они ознакомились с производственными площадками, где организован серийный выпуск собственных продуктов университета, и обсудили возможные варианты сотрудничества вуза и города.

«Разработки СамГМУ полностью отвечают национальному курсу на импортозамещение, поставляются практически во все регионы России и в другие страны. Но главное – двигают вперед медицину, расширяя границы возможностей человеческого организма. Важно, что эти технологии придуманы именно в Самаре, нашими, самарскими учеными, – отметил глава города Самары Иван Носков. – Визит пока предварительный, ознакомительный. Техника – более 100 единиц новейшего оборудования – самая современная, коллектив – творческий, ответственный и в постоянном поиске новых возможностей и открытий. Договорились продумать варианты сотрудничества. Это может быть как реабилитация ветеранов СВО, так и работа со спортсменами-паралимпийцами, а также многое другое».

На своих площадках Центр серийного производства СамГМУ выпускает системы хирургической навигации AUTOPLAN, аппаратно-программные комплексы ReviMotion, ReviVR и ReviStabix. Второе направление – телемедицина. Это целая линейка устройств, которые позволяют дистанционно снимать информацию о пациенте и передавать её врачу. Третье направление – травматология и ортопедия – это разработка и выпуск индивидуальных эндопротезов из керамики и титана, «умной одежды» и «умных ортезов», в том числе для реабилитации ветеранов СВО. На новейшем оборудовании выполняется обработка пластиков, производятся пресс-формы и медицинские инструменты, корпуса устройств и пластиковых медицинских изделий и многое другое.

Как отметил ректор Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов, продукция, созданная в СамГМУ, используется в практическом здравоохранении в России и 18 странах мира.

«Мы позиционируем себя как медицинский технологический университет – не по названию, а по сути. Потому что в основе прорывных решений, позволяющих лечить болезни, которые раньше считались неизлечимыми, сегодня стоят технологии. Наша задача – эти технологии придумывать, доводить до продукта и до конкретного пациента. Кроме того, у нас есть образовательные продукты, связанные с 3D-средами, виртуальной реальностью, анатомическим моделированием. С Иваном Николаевичем наметили несколько направлений для совместной работы, а также участие в ряде городских проектов – мы заинтересованы, будем прорабатывать конкретные шаги», – рассказал ректор СамГМУ, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, доктор медицинских наук, профессор Александр Колсанов.

Самарский государственный медицинский университет является одним из ведущих медицинских вузов страны со 105-тилетней историей. В его структуру входят 8 научных центров, Федеральный аккредитационный центр, Институт инновационного развития, в составе которого – Центр прорывных исследований, Инжиниринговый центр и Центр серийного производства. Ежегодно в вузе обучаются около 8 тысяч студентов, ординаторов и аспирантов из 55 регионов России и 43 стран мира, а также более 14 тысяч врачей на этапе дополнительного профессионального образования.

 

Фото: пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

