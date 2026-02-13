Я нашел ошибку
Главные новости:
Работы участников конкурса SamInter-2025 продемонстрировали глубокую погруженность студентов в глобальные внешнеэкономические процессы.
В регионе наградили победителей межвузовского конкурса студенческих работ SamInter-2025
В Самарской области во второй раз пройдет отбор на всероссийскую телевизионную гуманитарную олимпиаду «Умницы и умники».
Самарские десятиклассники смогут попасть на телеолимпиаду «Умницы и умники»
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». Участие принимали воспитанники школьных лесничеств региона в возрасте от 14 до 18 лет.
Восемь юных лесоводов губернии вышли в федеральный этап конкурса «Подрост»
Историк, писатель и публицист Рой Медведев скончался на 101-м году жизни.
Умер известный историк и публицист Рой Медведев
В феврале у обитателей Самарского океанариума - настоящий «свадебный бум».
Сезон любви в Самарском океанариуме
Кроме того, в Самарской области к 2030 году планируется реализовать шесть проектов мелиорации на площади почти 2,8 тыс. га при господдержке 158 млн рублей.
В регионе сохранен полный объем господдержки АПК и стартовала подготовка к весенним полевым работам
В Самарской области состоялось несколько тематических акций, приуроченных к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля.
В губернии к 14 февраля дарили книги 
Организаторы подчеркивают особую миссию конкурса: рисунки победителей и призеров лягут в основу дизайн-макетов поздравительных открыток.
Дом дружбы народов СО объявил о старте Межрегионального детского конкурса «Полевая почта»
В губернии к 14 февраля дарили книги 

В Самарской области состоялось несколько тематических акций, приуроченных к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля.

В Самарской области состоялось несколько тематических акций, приуроченных к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля. Регион присоединился сразу к нескольким масштабным инициативам, направленным на поддержку и развитие культуры чтения.

Ключевым событием стал проект Общественной палаты Самарской области «Новая орбита книг», реализуемый в регионе с 2013 года. При поддержке Нотариальной палаты, Торгово-промышленной палаты и Федерации профсоюзов Самарской области в образовательных, лечебных и культурных учреждениях были организованы специализированные шкафы для книгообмена. За время существования проекта более 20 000 книг классической, исторической, детской и научно-популярной литературы обрели новых владельцев.

В этом году акцент был сделан на пополнение фондов студенческих общежитий, библиотек, детских отделений больниц и сельских клубов. Кроме того, тематическая краеведческая полка буккроссинга появилась на железнодорожном вокзале станции Самара.

Областной Дом Офицеров получил большое количество литературы, которое попадёт на полки библиотеки для солдат, проходящих службу на территории региона. Как отметил начальник самарского Дома Офицеров, полковник Александр Назаренко, часть книг Общественной палаты поступит в «походные библиотеки» нашим бойцам, находящимся сегодня в зоне специальной военной операции. 

«Общественная палата всегда работает на благо наших жителей. Развивая культуру чтения среди подрастающего поколения, мы выстраиваем взаимодействие общественных организаций и профильных учреждений, формируя столь необходимое в цифровую эпоху единое «читающее пространство». Думающее, патриотичное и готовое действовать на благо Родины», — отметил автор проекта, член Общественной палаты Российской Федерации Павел Покровский.

Активное участие в акции принял и один из промышленных лидеров региона. Сотрудники самарского предприятия «ОДК-Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) присоединились к Десятой общероссийской акции «Дарите книги с любовью». За две недели активисты Совета молодежи собрали 600 экземпляров книг — от классики и энциклопедий до красочных изданий для детей.

«Мы рады, что коллеги отозвались на нашу инициативу, принесли книги, которые обретут новых читателей. Мы планируем, что это доброе дело превратится в традицию. Также в наших планах организация стенда буккроссинга на территории предприятия», — поделилась председатель Совета молодежи ОДК-Кузнецов Дарья Овчинникова.

Волонтеры рассортировали собранную литературу по тематике и возрастам и передали ее в Самарскую областную детскую библиотеку и Самарскую муниципальную информационно-библиотечную систему (СМИБС), которая объединяет 35 городских библиотек. Также книги будут распределены по социальным учреждениям города.

«Самара — город читающий. Читающий вдумчиво, осознанно и хорошую качественную литературу. Это мы видим на примере читателей. Интерес к книгам растёт, что подтверждает и количество людей, которое мы видим в библиотеках каждый день, и число принявших участие в акции «Дарите книги с любовью». В библиотеки нашей сети передали тысячи книг, в том числе новые издания. Искренние слова благодарности всем, кого это событие не оставило равнодушным», — прокомментировала директор СМИБС Софья Сыромятникова.

Акции книгодарения в этом году обрели особую значимость в контексте недавнего заявления Президента России Владимира Путина. В эфире программы «Итоги года» глава государства призвал родителей и педагогов приучать детей к чтению, подчеркнув, что «уважение к книге, стремление с малых лет приобщить ребенка к чтению — в наших традициях. Нужно уделять этой теме больше внимания, ярко и красиво доводить до детей ценность книги».

 

Фото предоставлено Общественной палатой Самарской области и ПАО «ОДК-Кузнецов»

Теги: Самара

