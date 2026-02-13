Дом дружбы народов СО объявил о старте Межрегионального детского конкурса «Полевая почта»

Дом дружбы народов Самарской области объявил о старте Межрегионального детского патриотического конкурса «Полевая почта». Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества и Году единства народов России.

К участию приглашаются школьники и воспитанники творческих студий в возрасте от 7 до 18 лет из Самарской области, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Юным талантам предлагают представить на конкурс авторские рисунки в двух номинациях. Первая — «СВО. Тыл. Волонтёры» — посвящена современным героям: здесь можно изобразить военнослужащих, участвующих в спецоперации, сцены единства народов в борьбе с врагом, а также работу волонтеров, чья деятельность служит примером духовно-нравственной высоты и взаимопомощи. Вторая номинация — «Литературные герои военных произведений» — обращена к образам защитников Отечества разных эпох, знакомым по книгам. Участникам предлагают через рисунок отразить патриотизм, мужество, подвиг и нравственный выбор персонажей.

Прием заявок и работ продлится до 2 марта 2026 года. Для участия необходимо заполнить электронную форму по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6983219095add503f7a4ec9d. С полными правилами и требованиями можно ознакомиться в официальном положении о конкурсе на сайте Дома дружбы народов: https://www.samddn.ru/upload/iblock/8f7/polozhenie-polevaya-pochta-2026.pdf.

Организаторы подчеркивают особую миссию конкурса: рисунки победителей и призеров лягут в основу дизайн-макетов поздравительных открыток. Эти открытки будут предлагать для заполнения посетителям национальных и межнациональных мероприятий в Самарской области на специальных площадках «Письмо солдату». В дальнейшем трогательные послания и художественные работы, созданные детьми, отправятся к участникам специальной военной операции.

Фото: Дом дружбы народов Самарской области