Умер известный историк и публицист Рой Медведев

Историк, писатель и публицист Рой Медведев скончался на 101-м году жизни. Он написал биографии многих российских и советских политических деятелей, в том числе Никиты Хрущева, Юрия Андропова, Юрия Лужкова и действующего президента РФ Владимира Путина, пишут «Известия».

Советский и российский публицист, писатель, автор многих историко-политических биографий Рой Медведев родился 14 ноября 1925 года в Тифлисе (ныне Тбилиси, Грузия). Родители назвали Роя в честь одного из основателей компартии Индии Манабендры Роя.

Он награжден Почетной грамотой правительства РФ (2010 г.) и премией ФСБ России (2007 г.) за книгу «Андропов» (серия «Жизнь замечательных людей»).

Автор свыше 50 книг, включая «К суду истории...» (1971 г. — англ., 1974 г. — рус.), «Хрущёв. Политическая биография» (1986 г.), «Личность и эпоха...» о Брежневе (1991 г.), «Юрий Лужков и Москва» (2008 г.), «Дмитрий Медведев...» (2009 г.), «Время Путина» (2014 г.) и «Социализм и капитализм в России» (2017 г.).

Медведев скончался 13 февраля 2026 года в возрасте 100 лет.