Работы участников конкурса SamInter-2025 продемонстрировали глубокую погруженность студентов в глобальные внешнеэкономические процессы.
В регионе наградили победителей межвузовского конкурса студенческих работ SamInter-2025
В Самарской области во второй раз пройдет отбор на всероссийскую телевизионную гуманитарную олимпиаду «Умницы и умники».
Самарские десятиклассники смогут попасть на телеолимпиаду «Умницы и умники»
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». Участие принимали воспитанники школьных лесничеств региона в возрасте от 14 до 18 лет.
Восемь юных лесоводов губернии вышли в федеральный этап конкурса «Подрост»
Историк, писатель и публицист Рой Медведев скончался на 101-м году жизни.
Умер известный историк и публицист Рой Медведев
В феврале у обитателей Самарского океанариума - настоящий «свадебный бум».
Сезон любви в Самарском океанариуме
Кроме того, в Самарской области к 2030 году планируется реализовать шесть проектов мелиорации на площади почти 2,8 тыс. га при господдержке 158 млн рублей.
В регионе сохранен полный объем господдержки АПК и стартовала подготовка к весенним полевым работам
В Самарской области состоялось несколько тематических акций, приуроченных к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля.
В губернии к 14 февраля дарили книги 
Организаторы подчеркивают особую миссию конкурса: рисунки победителей и призеров лягут в основу дизайн-макетов поздравительных открыток.
Дом дружбы народов СО объявил о старте Межрегионального детского конкурса «Полевая почта»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
Умер известный историк и публицист Рой Медведев

102
Историк, писатель и публицист Рой Медведев скончался на 101-м году жизни.

Историк, писатель и публицист Рой Медведев скончался на 101-м году жизни. Он написал биографии многих российских и советских политических деятелей, в том числе Никиты Хрущева, Юрия Андропова, Юрия Лужкова и действующего президента РФ Владимира Путина, пишут «Известия».

Советский и российский публицист, писатель, автор многих историко-политических биографий Рой Медведев родился 14 ноября 1925 года в Тифлисе (ныне Тбилиси, Грузия). Родители назвали Роя в честь одного из основателей компартии Индии Манабендры Роя.

Он награжден Почетной грамотой правительства РФ (2010 г.) и премией ФСБ России (2007 г.) за книгу «Андропов» (серия «Жизнь замечательных людей»).

Автор свыше 50 книг, включая «К суду истории...» (1971 г. — англ., 1974 г. — рус.), «Хрущёв. Политическая биография» (1986 г.), «Личность и эпоха...» о Брежневе (1991 г.), «Юрий Лужков и Москва» (2008 г.), «Дмитрий Медведев...» (2009 г.), «Время Путина» (2014 г.) и «Социализм и капитализм в России» (2017 г.).

Медведев скончался 13 февраля 2026 года в возрасте 100 лет. 

 

 

