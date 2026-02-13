Я нашел ошибку
Работы участников конкурса SamInter-2025 продемонстрировали глубокую погруженность студентов в глобальные внешнеэкономические процессы.
В регионе наградили победителей межвузовского конкурса студенческих работ SamInter-2025
В Самарской области во второй раз пройдет отбор на всероссийскую телевизионную гуманитарную олимпиаду «Умницы и умники».
Самарские десятиклассники смогут попасть на телеолимпиаду «Умницы и умники»
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». Участие принимали воспитанники школьных лесничеств региона в возрасте от 14 до 18 лет.
Восемь юных лесоводов губернии вышли в федеральный этап конкурса «Подрост»
Историк, писатель и публицист Рой Медведев скончался на 101-м году жизни.
Умер известный историк и публицист Рой Медведев
В феврале у обитателей Самарского океанариума - настоящий «свадебный бум».
Сезон любви в Самарском океанариуме
Кроме того, в Самарской области к 2030 году планируется реализовать шесть проектов мелиорации на площади почти 2,8 тыс. га при господдержке 158 млн рублей.
В регионе сохранен полный объем господдержки АПК и стартовала подготовка к весенним полевым работам
В Самарской области состоялось несколько тематических акций, приуроченных к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля.
В губернии к 14 февраля дарили книги 
Организаторы подчеркивают особую миссию конкурса: рисунки победителей и призеров лягут в основу дизайн-макетов поздравительных открыток.
Дом дружбы народов СО объявил о старте Межрегионального детского конкурса «Полевая почта»
В регионе наградили победителей межвузовского конкурса студенческих работ SamInter-2025

63
Работы участников конкурса SamInter-2025 продемонстрировали глубокую погруженность студентов в глобальные внешнеэкономические процессы.

Состоялась торжественная церемония награждения победителей и участников Самарского межвузовского конкурса студенческих научно-исследовательских работ по международным отношениям SamInter-2025. Мероприятие организовано при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и Самарского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ».
Конкурс, объединивший студентов ведущих вузов губернии, был посвящен актуальным вопросам развития внешних связей региона. Особый акцент в работах был сделан на перспективах взаимодействия Самарской области с государствами Ближнего Востока и Карибского бассейна. Члены экспертной комиссии отметили высокий уровень представленных исследований, а также живой интерес учащихся к международным проектам как в инженерной, так и в гуманитарной сферах.
«Работы участников конкурса SamInter-2025 продемонстрировали глубокую погруженность студентов в глобальные внешнеэкономические процессы. И нет сомнений, что будущее международных отношений, формирования внешнеэкономического имиджа нашего региона - в руках таких талантливых и инициативных молодых людей. Мы обязательно поддержим талантливых ребят и поможем им реализовать свой потенциал уже на профессиональном поприще в рамках предстоящей стажировки», - отметил врио заместителя председателя Правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. 
Высокую оценку инициативам студентов дал представитель МИД России в Самаре Алексей Чупахин, выразив надежду на дальнейшее вовлечение молодежи в мероприятия по укреплению связей с регионами стран-партнеров.
Проректор по воспитательной работе и молодежной политике Самарского университета Михаил Леонов отметил важность нестандартного подхода и энтузиазма юных исследователей, позволяющих по-новому осмыслить международные процессы и внести вклад в развитие области.
Руководитель комитета по внешнеэкономической деятельности «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Заверткин добавил, что креативность и энергия студентов способны генерировать уникальные бизнес-идеи и управленческие решения, повышающие конкурентоспособность региона на мировом рынке.

Победителем конкурса признан студент 3 курса Самарского государственного социально-педагогического университета Юрий Косых. Его работа посвящена сотрудничеству Самарской области с иранской провинцией Исфахан в таких ключевых областях как авиастроение, металлургия, транспортная инфраструктура, сельское хозяйство и образование.
Второе место заняла студентка 1 курса Самарского университета им. Королева Виктория Кудрявцева с исследованием инженерного сотрудничества вуза с Объединенными Арабскими Эмиратами, включая авиастроение и космические технологии.
Третье место разделили Егор Маркелов (Самарский университет им. Королева) с работой о новых форматах межрегионального взаимодействия со странами Ближнего Востока и Карибского бассейна и Елизавета Рослякова (Самарский государственный экономический университет), представившая анализ перспективных направлений экономического сотрудничества с акцентом на диверсификацию экспорта и продвижение продукции, сертифицированной по стандартам «Халяль».
Главная награда для победителей — возможность пройти стажировку в департаменте инвестиционной и инновационной политики областного министерства экономического развития и инвестиций. Кроме того, все призеры получат подарки от Самарского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ».
Особого упоминания за высокий уровень подготовки удостоены работы Анастасии Тенигиной (Самарский государственный социально-педагогический университет) о сотрудничестве с кубинской провинцией Вилья-Клара и Валерии Лаухиной (Самарский университет им. Королева) о развитии гражданской дипломатии в образовательной сфере. Студентки получили подарки регионального центра развития публичной дипломатии имени Е.М. Примакова.
Все участники SamInter-2025 получат благодарственные письма департамента инвестиционной и инновационной политики министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Самара

