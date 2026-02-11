Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»

10 февраля во время прямого эфира программы «Прямой диалог» в Госпаблике администрации города Самары первый заместитель главы города Юлия Ашуркова рассказала об основных событиях туристического сезона 2026 года. В их числе – второй гастрономический фестиваль «Самара со вкусом», над его программой администрация города работает совместно с Правительством Самарской области.

«Этот год объявлен Годом единства народов России, и он юбилейный для Самары – нашему городу исполняется 440 лет. Поэтому все культурные, спортивные и деловые события так или иначе будут связаны с этими датами. Особое место вновь займет гастрономический фестиваль «Самара со вкусом». Мы решили значительно расширить его рамки и пригласим не только рестораторов из нашего города и региона, но и из соседних областей. В целом же в течение юбилейного года жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события и ряд сюрпризов»,

– рассказала первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова.

