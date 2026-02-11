Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»

Я нашел ошибку
В новом ФОКе «Чемпион» под руководством тренеров по месту жительства проходят тренировки по баскетболу, волейболу, футболу, ушу и настольному теннису.
Бесплатные занятия для самарцев стартовали в новом ФОК «Чемпион»
На 346 километре трассы P-241 сотрудники ГАИ Елховскому району заметили стоящий на обочине автомобиль с включённой аварийной сигнализацией.
Полицейские региона помогли мужчине, попавшему в трудную жизненную ситуацию на дороге
В этом году в конкурсе примут участие 35 коллективов из 11 субъектов Российской Федерации.
Всероссийский фестиваль-конкурс «Лаборатория моды» пройдет в Чапаевске
Это 10 высококвалифицированных врачей: кардиолог, участковые педиатры, инфекционист, врачи приемного отделения, специалист клинической лабораторной диагностики, патологоанатом и участковый терапевт. А также 2 фельдшера и медицинская сестра.
‍‍13 специалистов трудоустроились в Похвистневскую больницу за год
Директор детской школы искусств Волжского района Самарской области Ирина Чипчикова была признана абсолютным победителем конкурса «Гимн села», покорив своим душевным исполнением экспертное жюри и участников народного голосования.
Жительница Самаркой области - победительница Всероссийского музыкального конкурса «Гимн села» 
Тамара Дмитриевна более полувека проработала в областной туберкулёзной больнице. 
Самарский врач-торакальный хирургТамара Никулина отмечает 90-летний юбилей
В Ижевске завершились первый этап кубка России и чемпионат России по пулевой стрельбе.
Спортсменка сборной Самарской области Анна Тимофеева выиграла чемпионат России по пулевой стрельбе
Сильный ветер сохранится в Самарской области и 13 февраля.
12 февраля в регионе будет ветренно
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»

211
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»

10 февраля во время прямого эфира программы «Прямой диалог» в Госпаблике администрации города Самары первый заместитель главы города Юлия Ашуркова рассказала об основных событиях туристического сезона 2026 года. В их числе – второй гастрономический фестиваль «Самара со вкусом», над его программой администрация города работает совместно с Правительством Самарской области. 

«Этот год объявлен Годом единства народов России, и он юбилейный для Самары – нашему городу исполняется 440 лет. Поэтому все культурные, спортивные и деловые события так или иначе будут связаны с этими датами. Особое место вновь займет гастрономический фестиваль «Самара со вкусом». Мы решили значительно расширить его рамки и пригласим не только рестораторов из нашего города и региона, но и из соседних областей. В целом же в течение юбилейного года жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события и ряд сюрпризов»,
 – рассказала первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова. 

Запись прямого эфира первого заместителя главы города Самары Юлии Ашурковой можно посмотреть в группе администрации города по ссылке https://vk.com/video-74315431_456244572.

Роман Дидковский: Работа депутата – это как множество пазлов из которых получается общая картина
30 декабря 2025, 15:07
Роман Дидковский: Работа депутата – это как множество пазлов из которых получается общая картина
Подведены итоги Года муниципального депутата, объявленного партией «Единая Россия». Общество
1254
Глава Самары Иван Носков рассказал о едином стиле для торговых точек в нашем городе
22 декабря 2025, 10:48
Глава Самары Иван Носков рассказал о едином стиле для торговых точек в нашем городе
Мэр областного центра рассказал, как реализуются анонсированные год назад изменения, что позитивного сделано и будет еще сделано в городе до конца текущего... Благоустройство
1236
Владимир Чичев: "Основной объем перевозок в Самаре должны выполнять трамваи и троллейбусы"
02 декабря 2025, 09:34
Владимир Чичев: "Основной объем перевозок в Самаре должны выполнять трамваи и троллейбусы"
Из проблемных вопросов - существенный износ подвижного состава и инфраструктуры, считает руководитель департамента транспорта Самары Владимир Чичев. Транспорт
2102
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
207
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
158
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
156
В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение транспорта на время проведения «Лыжни России»
11 февраля 2026  13:31
В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение транспорта на время проведения «Лыжни России»
188
Более 2,8 тысяч вакансий предложат участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
10 февраля 2026  12:41
Более 2,8 тысяч вакансий предложат участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
361
