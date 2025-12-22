Глава Самары Иван Носков рассказал о едином стиле для торговых точек в нашем городе

Новый мэр у Самары появился около года назад. Им стал сибиряк, москвич и нижегородец Иван Носков. На Волгу он приехал, имея в багаже уже большой опыт работы в разных регионах страны, и идеей вывести Самару в топ-5 городов-миллионников. Мэр неоднократно обсуждал в «Российской газете» острые проблемы областной столицы, и ее сотрудники вновь встретились с Иваном Носковым, чтобы обсудить, как реализуются анонсированные год назад изменения, что позитивного сделано и будет еще сделано в городе до конца текущего года.



— Иван Николаевич, ровно год назад на нашем «Деловом завтраке» вы сказали, что перед городом стоит цель — больше зарабатывать самостоятельно. И вот первые итоги — более 3 млрд руб. в 2025-м Самара привлекала по различным нацпроектам. В динамике это больше или меньше, чем в предыдущие периоды? Как удалось добиться роста и на что направлены эти средства?

— Город участвует в 11 нацпроектах, из них шесть реализуются непосредственно с участием администрации. Это «Инфраструктура для жизни», «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Эффективная и конкурентная экономика», «Туризм и гостеприимство». В рамках нацпроектов уже завершили благоустройство 27 дворов, трех общественных пространств, которые выбирались с учетом мнения самих жителей — скверов Восточного и Экономистов, парка Щорса.

Кроме того, в городе отремонтировали более 32 километров автодорог, начали капитальный ремонт детской библиотеки № 3, полностью обновили и переоснастили детский сад № 462, школы № 92, 118 и 161. И это далеко не полный перечень работ, проведенных в рамках нацпроектов. И я бы не хотел сравнивать результаты чужой и своей работы. Поэтому о динамике будет лучше поговорить по итогам следующего года.

— Проблема аварийного жилья — одна из острейших в Самаре. Вы пообещали в течение двух-трех лет решить проблему «заброшек», начать строительство на их месте соцобъектов. Ресурсы для этого у города есть? Как обстоят дела с оставшимся аварийным фондом?

— Сейчас идет снос 6 объектов, работы по демонтажу на этот год завершаются. А параллельно мы составляем перечень домов к сносу уже на следующий год. Документы готовы на 60 аварийных домов, точный перечень опубликуем в начале 2026 года. Это что касается тех жилых зданий, которые уже расселены, свободны от права собственности третьих лиц и не являются объектами культурного наследия. Список будет пополняться по мере расселения. То есть одновременно идет сразу несколько процессов — демонтаж, расселение и реконструкция ОКН.

— Очевидно, что не все старые здания можно и нужно сносить. Важно сохранить архитектурные ценности Самары. Как в этом может помочь новый механизм реставрации объектов культурного наследия, который начал работать в этом году?

— Особенно хотел бы подчеркнуть, что механизм разработан вместе с градозащитниками и экспертами, то есть на данный момент это самый эффективный способ сохранить в городе объекты культурного наследия. Смысл в том, что инвестор может использовать здание только после его полного восстановления. А восстановление проходит полностью под контролем администрации и на средства, вложенные инвестором. То есть никаких «ОКН за рубль» больше не будет — как показала практика, этот способ не работает, дома просто приходят в негодность. Мы же начинаем поступательное восстановление наших архитектурных ценностей.

Изначально планировали начать с двух-трех объектов, своего рода «пробный шар», проверка заинтересованности потенциальных инвесторов. Но в итоге выставили на торги 11 зданий, результаты аукционов будут известны уже в середине декабря.

— Борьба с нелегальными ларьками была объявлена вами одной из важнейших задач. Ее цель — привести уличную торговлю к единому типу киосков и увеличить налогооблагаемую базу. Мы и раньше уже видели много «сносов», но на месте старых чаще всего просто появлялись новые. Как обстоят дела сегодня?

— На месте старых павильонов появлялись новые в том случае, если у владельцев были официально оформлены документы на право работы, и хозяева сами меняли свои торговые объекты. Таких тоже достаточно много, не нужно думать, что весь малый бизнес заведомо работает вне правового поля. У нас очень много добросовестных предпринимателей.

На начало года в реестре, который мы составили в 2024 году, значилось 213 незаконных объектов, 208 из которых уже демонтировали и вывезли, еще пять планируем вывезти до конца года.

С незаконной торговлей боремся и помощью штрафных санкций. За этот год составили протоколов более чем на три миллиона рублей. Это пока не окончательные цифры, выявление незаконных НТО еще продолжается, встречаются и единичные случаи стихийной торговли. Но в любом случае, порядок в этой сфере навели.

Сейчас для удобства предпринимателей и приведения в порядок города разработали единый дизайн-код для торговых уличных павильонов. Документ регламентирует их внешний вид, цветовые решения, размещение на местности, форму, разрешенные к использованию материалы, процент остекления, габариты, варианты рекламных вывесок и другие аспекты. Поменять существующие разрозненные торговые точки на киоски и павильоны, выполненные в едином стиле, предполагается в течение года. Никто не против малого бизнеса, разнообразных киосков, но бизнес должен быть ответственным и понимать, что развитие и эстетика Самары зависит и от него тоже.

— Год назад по вашей инициативе в Самаре был создан Совет ветеранов СВО. Не дублирует ли он функции фонда «Защитников Отечества»? Чем конкретно Совет занимается?

— В первую очередь, он работает с самими ветеранами. Это психологическая поддержка, юридическая помощь, помощь в трудоустройстве. Никто не поймет бойца лучше, чем такой же боец, вернувшийся из-за ленточки. В этом смысл работы Совета — помощь бойцам идет от их боевых товарищей, но при этом усилена работой всех структур городской администрации. Кстати, сейчас Совет уже не только оказывает вчерашним бойцам адресную помощь, но и приводит в порядок две бывших заброшенных турбазы в регионе — там планируется открыть полноценный реабилитационный центр для участников СВО и членов их семей. И конечно, Совет ведет патриотическую работу с подрастающим поколением.

— Вы в своих выступлениях и в общении с жителями не раз говорили, что строить в современном мегаполисе школу меньше чем на 1000 учеников нельзя. А как вообще обстоят дела в Самаре со строительством (проектированием) школ, поликлиник, детсадов в новых жилых микрорайонах, имеются в виду не окраинные территории, типа Кошелева и Волгаря, а тот же Октябрьский, Промышленный районы.

— В следующем году планируем строительство детского сада в границах улиц Дачной, Киевской, Сакко и Ванцетти и проспекта Карла Маркса и детсада в Ж К Амград. Будем возводить школу «Яктылык» на улице Александра Матросова. Капитально отремонтируем школу № 13 с пристроем, а также школы № 140 и № 8.



— В августе вы анонсировали создание в городе нового индустриального парка «Самара» недалеко от поселка Козелки в Красноглинском районе. Расскажите подробнее, какие предприятия там планируют размещать, и есть ли уже заявки от потенциальных резидентов

— Парк предназначен для предприятий электронной, приборостроительной, ювелирной, пищевой, строительной промышленности. Это именно инновационные, высокотехнологичные и наукоемкие производства. Заявки уже есть, ведь мы предлагаем инвесторам под размещение производств готовые площади с инфраструктурой, развитую логистику и выстроенную систему подготовки кадров.



— Самара в числе первых российских городов начала развивать сотрудничество с Абхазией, причем очень красиво — с выступления нашего духового оркестра на Дне города Сухума. Обсуждалось еще и открытие международной школы парусного спорта! Расскажите подробно об этом направлении работы.



— Смысл международной школы парусного спорта — дать возможность нашим самарским ребятам заниматься в акватории Черного моря. Но не только. Это еще и налаживание дружеских связей. Нам тоже есть, что показать и чем удивить ребят из Абхазии, и мы будем приглашать их в гости. Мы договорились и о культурном обмене, перекрестных гастролях наших театров, творческих коллективов. Дружба между народами — это всегда во благо.



— Гастрономические фестивали сегодня проходят во всех городах и регионах России. В Самаре тоже прошел первый гастрофестиваль, и сразу собрал 40 тысяч посетителей. В чем, на ваш взгляд, его отличие от прочих праздников еды, что удалось с первого раза и над чем предстоит еще работать?

— В первую очередь хочу поблагодарить Министерство туризма Самарской области за возможность провести такой гастрономический фестиваль. Его отличие в том, что он не только про еду, он про культуру, объединение, историю. Мы ставили себе цель — рассказать о культуре еды в широком смысле слова и обо всем, что с этим связано на самарской земле. Интересно, что Самара у многих ассоциируется с рыбной кухней, и это понятно — город стоит на берегу великой русской реки. Я в разных регионах слышал о знаменитых волжских лещах. При этом на фестивале наибольший спрос был на блюда из мяса, но в общем голосовании за лучшее блюдо гастрофестиваля победило блюдо из… волжского судака. Из этого вряд ли можно сделать какой-то вывод, просто такое интересное наблюдение. Мы решили сделать настоящий праздник — с большим концертом, мастер-классами, фотозонами. Считаю, праздник получился, но еще есть над чем работать.



— Тема озеленения, но по большей части спила деревьев в городе, в социальных сетях была одной из самых обсуждаемых. Какие перспективы у Самары вновь стать зеленым городом и не с мелкими кустарниками, пусть даже и цветущими, а с большими многолетними деревьями, которые дают людям и тень, и кислород?

— Я говорил и продолжаю повторять, что в плане вырубки деревьев решение может приниматься только после экспертизы. Одни горожане просят убрать дерево, которое кажется им аварийным, другие — требуют сохранить. Эти группы людей никогда не договорятся.

Нужно понимать, что дерево — это живой организм, оно требует ухода. Кронирования, лечения при необходимости. К сожалению, много лет деревьям и зеленым насаждениям не уделялось достаточно внимания, и сегодня мы пожинаем плоды бездействия. Внешне здоровые деревья не всегда здоровы, и могут представлять опасность даже при не очень сильном ветре. Но когда мы демонтируем или кронируем такое дерево, создается впечатление, что мы варварски вырубаем здоровые насаждения. Это не так. Просто началась системная работа там, где ее раньше не было.

Следующий важный момент, на котором хочу остановиться — деревья в охранной зоне коммунальных сетей. По существующим законам их там быть не должно, допустимы только кустарники. Поэтому возникает много вопросов — почему не восстанавливают деревья после земельных работ на сетях? Ответ — потому что таковы законы и нормативы.

Могу сказать, что везде, где это возможно, деревья будут высажены. Весной и осенью 2026 года планируем высадить по 20 тысяч деревьев и кустарников. В этом году уже высадили более 2,2 тысяч кустарников и деревьев на улице Ташкентской и в сквере Лосином, идут высадки в скверах Пушкина, Нефтяников, Калинина, Победы, в скверах у ЗАГСа по улице Сергея Лазо и у Кирилло-Мефодиевского собора, на площади им. Куйбышева, бульваре Челюскинцев, улицах Молодежной, Молодогвардейской и других.

— Много в этом году было сделано по обустройству самарских пляжей. И хотя открыли их с небольшим опозданием, горожане и гости Самары оценили изменения положительно. Но в одном из интервью вы сказали, что это только первые шаги в большой программе обновления. Раскройте секрет, в чем состоит эта программа?

— Нет, не все отдыхающие оценили изменения положительно. Мы проводили опрос летом на пляже. Некоторые самарцы считают, что с пляжей нужно убрать вообще все оборудование — кабинки, шезлонги, грибки, душевые и скамейки. Оставить, так сказать, природный ландшафт.

В рамках программы планируется закупка нового оборудования, развитие зон активного отдыха, детских зон. В этом году 800 единиц различного оборудования уже закупили. Сейчас в разработке схема размещения частного оборудования. В общем, ничего сверхъестественного, просто назрела необходимость обновить оборудование и добавить новое.

— Стандартный вопрос к мэру любого города – ход отопительного сезона и аварии на сетях. Я, конечно, вижу, что происходит на моем ежедневном маршруте, но какова ситуация по городу в целом?

— В этом году мы начали отопительный сезон 25 октября, и в течение недели-полутора все социальные учреждения были уже с теплом. Есть вопросы по подключению жилфонда, в основном они относятся к управляющим компаниям, которые недостаточно ответственно подошли к подготовке своих домов к зиме.

Впрочем, ответственное отношение тоже порой приносит сюрпризы. Помните же ситуацию в Куйбышевском районе, когда из кранов шла вода цвета кофе? Вот там к подготовке сетей подошли со всей ответственностью, и в результате качественной промывки и опрессовки сетей подняли всю муть, которая копилась в трубах годами. Да, это добавило работы, пришлось дренировать дома, чтобы чисто механически промыть трубы. Но это того стоило.

— В зоне риска в этом году оказались 15 УК, с ними работает Госжилинспекция Самарской области и прокуратура. Есть договоренности с ресурсоснабжающими организациями о более активной замене коммуникаций в следующем году. В целом могу сказать, что остаются сложности по благоустройству территорий после ремонтов. Например, на ул. Магнитогорской работы по благоустройству переносим уже на весну. Но это уже не носит массового характера, и – главное - не препятствует пуску тепла.