Роман Дидковский: Работа депутата – это как множество пазлов из которых получается общая картина

Подведены итоги Года муниципального депутата, объявленного партией «Единая Россия». Этот год стал временем мощной консолидации и системной поддержки самого массового и самого близкого к людям звена власти. Более 130 тысяч депутатов-единороссов, а это 84% от всех муниципальных депутатов страны, доказали: именно они являются фундаментом народного доверия и главным проводником народной программы на местах. Каким был этот год для муниципальных депутатов?

Дидковский Роман Андреевич - депутат Думы г.о. Тольятти VIII созыва, председатель по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, член партии с 2023 года, был избран депутатом в 2023 году. Директор МБУ «Зеленстрой». Первый заместитель Ассоциации ветеранов СВО Самарской области, заместитель СРОО «Возвращение», член Общественного совета по развитию физической культуры и спорта при министерстве спорта Самарской области. Побеседовали с Романом, узнали, как он подводит итоги Грда муниципального депутата

Ваш официальный статус - «депутат». Но жители видят вас в первую очередь того, кто решит все их проблемы. Какое неофициальное, «народное» звание они вам бы дали, исходя из вашего круга задач?

Как депутат стараюсь быть максимально доступным и открытым для жителей. Если бы мне пришлось выбрать неофициальное «народное» звание, возможно, это было бы «Ваш помощник». Я стремлюсь быть тем человеком, к которому можно обратиться с любыми вопросами и проблемами, будь то благоустройство дворов, социальные вопросы или помощь в решении бытовых ситуаций. Моя цель - не просто представлять интересы округа, но и активно участвовать в жизни сообщества, помогая каждому жителю найти решение его проблемы.

Ваш рабочий день - это приемы, встречи с жителями, объезд дворов, соцсети, переговоры с УК и еще законотворческие инициативы. Как вы находите баланс между «бумажной» и «полевой» работой? Где чувствуете себя эффективнее?

Мой рабочий день действительно насыщен: это и приемы граждан, и встречи с жителями, и объезд дворов, а также активное взаимодействие в социальных сетях. Я стараюсь быть на связи с людьми, чтобы понимать их нужды и проблемы. Переговоры с управляющими компаниями также занимают значительное время, так как важно наладить конструктивное сотрудничество для решения жилищных вопросов.

Считаю, что в работе депутата нужно находить баланс между «бумажной» и «полевой» работой, потому что они взаимосвязаны. Встречи во дворах, мониторинг территории, личные приемы – это вопросы, которые нужно решать. Писать запросы в разные инстанции, изучать документы, информацию. Плюс без правильного оформления инициатив и проектов невозможно добиться реальных изменений. Поэтому без «бумажной» составляющей обойтись нельзя. И это касается не только депутатской деятельности.

В апреле 2025 года я был назначен на должность директора муниципального бюджетного учреждения «Зеленстрой», которое занимается благоустройством и озеленением города. Именно опыт депутатской работы, общение с жителями нашего 5 округа, помогли мне взглянуть на работу предприятия по благоустройству города глазами обычных горожан. Зачастую человек, попадая в депутатское или директорское кресло, успокаивается, иногда, к сожалению, забывает, для чего он там оказался.

Спокойно сидеть в кресле – это не про меня. Для меня важен результат, поэтому выкладываюсь на максимум и как депутат, и как руководитель муниципального учреждения. Эффективнее всего я чувствую себя именно в «полевой» работе — когда вижу результаты своих усилий на месте, общаясь с жителями и понимая их потребности. Однако не менее важна и «бумажная» работа, так как без правильного оформления инициатив и проектов невозможно добиться реальных изменений.

Представьте: нужно выступить на ТВ, поздравить жителей с праздником, в телефоне три чата с жителями горят, а во дворе вас ждут с вопросом по ямам на дороге. Какой у вас есть личный секрет «не разорваться» в такие моменты и всё успеть?

Наверное, в такие моменты я просто включаю режим «супергероя». Конечно, это шутка. На самом деле большую помощь депутату оказывают его помощники. У меня они тоже есть, и в «горящих» чатах с жителями общаются, если я нахожусь на совещании и не могу ответить, и вопросы по ямам запишут. Главное - помнить, что мы все работаем на одну цель: сделать наш город лучше. Так что секрет прост: немного юмора, хорошая организация и команда, которая всегда готова поддержать. И тогда даже самые насыщенные дни превращаются в увлекательное приключение!

Вы — часто первый и самый доступный представитель власти для людей. По каким самым неожиданным, не относящимся к вашим полномочиям, вопросам к вам обращаются? И какая просьба или история жителя запомнилась вам больше всего своей человечностью или абсурдом?

Я считаю, что нет важных и неважных вопросов, с которыми обращаются жители округа. Да, не все вопросы относятся к полномочиям народных избранников, но если человек пришел на личный прием, значит, ему нужна помощь. Иногда человеку достаточно, что его просто выслушали, с ним поговорили. И это тоже часть моей работы, значимая. Например, однажды на приеме беседовали с Валентиной Николаевной о ее внуках, детях, соседях. И в разговоре она упомянула, что в соседней квартире проживают дедушка и его несовершеннолетний внук. Родители ведут асоциальный образ жизни, дома не появляются. Конечно, эту информацию я не мог оставить без внимания. И вместе с социальными службами помогли семье. А мальчик, ученик третьего класса, стал заниматься спортом, активистом-юнармейцем.

Что вы чувствуете, когда проблема, которую вы «вели» месяцами (будь то лавочка или капитальный ремонт), наконец решается, и люди благодарят вас лично?

Еще в период предвыборной кампании я выяснил, что на нашем 5 избирательном округе есть проблемы, которые не решались не то что годами, десятилетиями. Например, недострой на пересечении проспекта Степана Разина и Приморского бульвара появился еще в начале нулевых. Представляете? А бетонные аварийные конструкции, которые когда-то были скульптурными композициями, начали разрушаться еще раньше, в начале 90-х, в перестроечные времена, когда за ними перестали следить. Все разрушено, торчит арматура, а с бетонного столба падают куски бетона. Расположены они в сквере рядом со школой и детскими площадками, поэтому остро встал вопрос безопасности. Просьбы решить проблему с этими «долгоиграющими» объектами поступали и в период предвыборной кампании, и уже когда я стал депутатом. И вот здесь к «полевой» работе добавилась серьезная «бумажная» работа. Но мы справились! И в этом году проблемные объекты были демонтированы. Следующий этап – благоустройство.

Работа с людьми — это же не только жалобы? Были ли моменты, когда слова или поступки жителей буквально согревали, давали понять, что всё не зря? Можете поделиться такой историей?

На самом деле, таких историй немало. И именно они являются для меня мотиватором, дают силы идти дальше. Откровенно скажу, всегда радуюсь не меньше своих соседей, когда у нас получается решить какую-то проблему. Особенно ту, которую никто не мог решить годами. Например, старый кирпичный покосившийся забор, о котором все забыли. Его построили, видимо, чтобы огородить территорию дома. Со временем эта потребность отпала, а забор стал разрушаться, некоторые секции наклонились, кирпичи начали сыпаться.

Раньше, до работы депутатом, я искренне, как и большинство тольяттинцев, думал, ну почему нельзя прийти и, скажем, убрать старый забор, построить новый и т.д. Теперь пониманию, сколько юридических, административных и прочих тонкостей и перипетий нужно пройти и соблюсти, чтобы достичь цели. Иногда действительно кажется, ну все, ничего не получится, все усилия напрасны.

Но в это время и появляются откуда-то силы, открывается второе дыхание, как в спорте. И ты находишь свой вариант решения проблемы. А что касается забора, то мы его все-таки убрали. Теперь вместе решаем, как облагородить территорию.

Новый год - время, когда соседи становятся чуть ближе. Как эта атмосфера проявляется в вашем округе?

Новый год действительно удивительный праздник. Традиционно мы встречаем его веселым хороводом у елки. В этом году поставим елочку на новой детской площадке у дома №48 по улице Маршала Жукова. Поставили ее в прошлом году по программе «Содействие». Мы всегда стараемся встречать праздники вместе. Активно в этой работе помогает ТОС 11 квартала. Собираемся и в сквере, и на новой спортивной площадке, которую сделали на месте заброшенной агиплощадке еще в 2023 году. Знаете, раньше такие агитки были в каждом квартале? Я сам вырос в 11 квартале, тоже ее помню хорошо. Со временем она заросла кустами и стала любимым местом сбора местных любителей алкогольных напитков. Пришлось им сменить локацию, когда мы начали приводить площадку в порядок. В этом нам помогали тольяттинские спортсмены из школы бокса и академии «Победа-Спорт». Первым большим мероприятием, которое мы провели на новой локации, стал городской боксерский турнир. Так что мы не только сами собираемся на праздники, но и приглашаем гостей.

Эта работа съедает много личного времени и эмоций. Где вы черпаете энергию и вдохновение, чтобы не выгореть? Что является вашей «личной тихой гаванью»?

Поддержка и баланс в жизни очень важны для любого человека. Работа депутата и руководителя требует много времени и эмоциональных ресурсов, и чтобы не выгореть, я черпаю энергию в нескольких источниках.

Прежде всего, моя семья - это моя настоящая суперсила. Супруга Нина, сыновья Никита и Тимофей – они всегда рядом, поддерживают и вдохновляют меня. Я знаю, что дома меня ждут близкие. Мы проводим время вместе, делимся впечатлениями и просто отдыхаем. Это помогает мне восстановить силы и увидеть вещи с другой стороны.

В этом году появился еще один источник энергии. Весной завели собаку. Признаюсь, что долго сопротивлялся уговорам жены и детей. Помните, как у Сент-Экзюпери? Мы в ответе за тех, кого приручили. Как человек ответственный, решался долго. И не пожалел! В общем, тем, кто еще думает - заводить или нет собаку, говорю: заводите! Скучно точно не будет. Бейли стала настоящим членом нашей семьи! Каждый день с ней - это радость и заряд положительной энергии. Прогулки на свежем воздухе, игры и просто время, проведенное вместе, помогают мне отвлечься от забот и стресса. Бейли всегда готова поддержать своим дружелюбным настроением и безусловной любовью.

9. Какие ваши личные качества или хобби неожиданно оказались суперсилой в депутатской работе?

Одним из таких качеств является умение слушать. Важно не просто слышать, но и понимать людей, их потребности и проблемы. Это качество помогает мне находить общий язык с избирателями и коллегами, а также принимать более взвешенные решения. Что касается хобби, то это спорт. Я всегда увлекался физической активностью, будь то бег, плавание, велосипед или борьба. Спорт научил меня дисциплине, настойчивости и умению работать в команде - качества, которые крайне важны в депутатской работе.

10. Если бы у вас была одна волшебная палочка, чтобы изменить или упростить одну вещь в механизме взаимодействия с администрацией или госструктурами, что бы вы заколдовали в первую очередь?

Если бы у меня была волшебная палочка, я не стал бы ничего заколдовывать. Наоборот, пошел бы в наши скверы 11 квартала, взмахнул этой волшебной палочкой и сказал бы «да будет свет»!

И хоть я не волшебник, а муниципальный депутат, свет в скверах нашего 11 квартала все-таки будет! Проект мы уже сделали в этом году, а в следующем году проведем работы по монтажу и установке освещения.

11. Уходящий год был Годом муниципального депутата. Каким своим главным практическим достижением для округа (неважно, масштабным или маленьким, но важным) или просто теплым моментом общения с людьми вы гордитесь больше всего?

Все, о чем я рассказал выше, все работы, общение, встречи – важно все. Работа депутата – это как множество пазлов разной конфигурации, но очень важных для того, чтобы получилась общая картина.

12. Если бы вы могли загадать одно профессиональное желание на Новый год не для себя, а для всего корпуса муниципальных депутатов вашего района или области, что бы это было? (Например, «чтобы наши голоса лучше слышали на уровень выше» или «общую цифровую платформу для быстрого обмена опытом»).

Наверное, мое профессиональное желание было бы таким «Давайте объединим усилия для того, чтобы Тольятти, в который входят наши депутатские округа, стал лучше и комфортнее».

Поздравление с НГСовсем скоро мы будем встречать Новый год – добрый семейный праздник. Искренне желаю всем жителям Самарской области здоровья, благополучия, счастья и исполнения всех заветных желаний в следующем году!

Думаю, что всех нас объединяет одного желание – Победа! Уверен, что мы обязательно достигнем поставленной цели, и Победа будет за нами!