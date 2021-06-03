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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Дмитрий Азаров: Единая Россия сформирует в Самарской области команду кандидатов, которые смогут оправдать доверие избирателей

3 июня 2021 11:50
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Дмитрий Азаров: Единая Россия сформирует в Самарской области команду кандидатов, которые смогут оправдать доверие избирателей

Секретарь регионального отделения, губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал встречу Владимира Путина с победителями предварительного голосования Единой России.  

«Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством партии «Единая Россия», участниками и победителями предварительного голосования, особо подчеркнул, что в этом году большой интерес к участию в партийном праймериз проявили молодые люди, которые раньше не интересовались политикой. 

Во многом это продиктовано тем, что с началом пандемии, на первый план вышли общественники и волонтеры, и именно партия стала той объединяющей площадкой, которая сплотила всех неравнодушных и желающих оказать помощь людей.  

Президент поблагодарил единороссов за вклад в продвижение важнейших решений по помощи людям. За то, что многие члены и сторонники партии присоединились к российской акции «Мы вместе», в качестве волонтеров вышли на наиболее трудные участки, помогали врачам, развозили продукты, лекарства пожилым и одиноким людям. И не удивительно, что, когда партия предложила наиболее активным волонтерам принять участие в предварительном голосовании, многие откликнулись и как показали результаты праймериз – избирателям такой подход к формированию команды кандидатов для последующего участия в выборах депутатов Государственной Думы и Самарской Губернской Думы пришелся по душе. 

Яркий пример – самый молодой кандидат в депутаты ГД из Тольятти, активист движения «Мы Вместе» Ирина Долгополова, которая набрала внушительное количество голосов, на уровне опытных политиков и действующих депутатов. Это и есть тот курс на обновление и на омоложение партии, на повышение уровня доверия среди избирателей, к которому призывает Президент. 

В списке победителей предварительного голосования немало и других новых лиц, если говорить про волонтеров, то отрадно, что достойный результат показала Татьяна Санникова, человек, который долгие годы возглавляет некоммерческую организацию «Центр поддержки добровольчества» и ее опыт точно может быть полезен в законотворческой деятельности. В списке так называемых «новичков» у нас есть врачи, учителя и представители общественных организаций. Те, кто точно знает о нуждах людей, те, кто будет формировать народную программу, с которой партия пойдет на выборы в сентябре и те, кто в случае избрания точно сможет оправдать высокое доверие избирателей», - отметил Секретарь Самарского регионального отделения партии Дмитрий Азаров.

Теги: «Единая Россия» В центре внимания Дмитрий Азаров праймериз Прямая речь/Интервью Путин

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