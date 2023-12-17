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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В Москве сегодня проходит XXI съезд партии «Единая Россия»

17 декабря 2023 19:14
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Центральная тема обсуждения – предстоящие выборы Президента России. На съезде партия примет решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина.

Центральная тема обсуждения – предстоящие выборы Президента России. На съезде партия примет решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина.

Также в числе основных тем – приоритетные задачи партии на ближайшее время. Ключевое событие дня – пленарное заседание съезда, оно начнется в ближайшие минуты.

Делегацию Самарской области возглавляет секретарь Самарского реготделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров.

Перед пленарным заседанием Дмитрий Азаров принял участие в совместном заседании Высшего совета и Генерального совета партии. Его провели председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета Андрей Турчак и председатель Высшего совета Борис Грызлов.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров Единая Россия Москва Самара

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