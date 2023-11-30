Губернатор Дмитрий Азаров в День Самарской области на выставке «Россия» рассказал о достижениях региона

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В четверг, 30 ноября, на международной выставке «Россия» на ВДНХ в Москве состоялось торжественное открытие Дня Самарской области. Участие в церемонии приняли полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор региона Дмитрий Азаров, а также депутаты и сенаторы федерального парламента, известные спортсмены и деятели культуры, гости форума.

Игорь Комаров отметил, что международная выставка-форум «Россия» демонстрирует страну во всем ее многообразии. Посетители имеют возможность увидеть специфику разных регионов, прикоснуться к достижениям науки и техники, погрузиться в историю и культуру государства. «По инициативе Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина на выставке представлены все регионы огромной России, и каждый желающий может ознакомиться с лучшими отечественными техническими разработками, научными открытиями, достижениями в промышленности и культуре», – подчеркнул полпред Президента.

Свои достижения в различных сферах демонстрирует Самарская область на своем стенде в павильоне №75. «На стенде региона представлены многочисленные достижения, которые стали реальными благодаря грамотному использованию важнейших конкурентных преимуществ, – заявил Игорь Комаров. – Это, в первую очередь, развитый многоотраслевой промышленный комплекс, основу которого составляет высокотехнологичная обрабатывающая промышленность с высоким экспортным потенциалом. На территории Самарско-Тольяттинской агломерации сконцентрированы перспективные площадки и автомобилестроения, аэрокосмической, фармацевтической и химической промышленности. Регион развивает и новые сферы производства – такие, как беспилотная авиация, глубокая переработка газа».

В силу своего уникального географического положения регион обладает высоким транзитным потенциалом, находясь на пересечении важнейших торговых коридоров. Полпред Президент отметил строительство важнейшего для развития экономики объекта – участка трассы «Обход Тольятти» с мостовым переходом через Волгу в рамках международного транспортного маршрута в Западный Китай. Он добавил, что сейчас прорабатывается вопрос создания крупного портово-логистического хаба. Регион обладает мощным научно-технологическим потенциалом, а также развитой инфраструктурой инновационной деятельности. Для дальнейшего развития этих направлений будет создан международный межвузовский кампус.

«Самарская область – это не только развитая промышленность и наука. Это еще и один из федеральных центров молодежной политики, сосредоточение молодых талантов, креатива и новых идей. Здесь с 2013 года проходит молодежный форум «Иволга», межрегиональный фестиваль набережных «ВолгаФест» и Всероссийский Грушинский фестиваль авторской песни. В регионе есть много интересных и красивых мест, которые с большим интересом посещают туристы, таких как Самарская Лука», – подчеркнул Игорь Комаров и пригласил гостей выставки посетить не только стенд Самарской области, но и приехать в регион, чтобы поближе с ним познакомиться.

«Я очень рад сегодня как коренной житель региона представить нашу замечательную Самарскую область – одну из самых красивых, развитых, технологичных в стране. Я горд тем, что представляю свой родной регион на главной выставке страны. Для меня это возможность поделиться успехами, достижениями малой родины перед всей нашей большой, великой и прекрасной Россией. Это особая честь и ответственность», – обратился губернатор Дмитрий Азаров ко всем посетителям выставки с главной сцены на ВДНХ во время церемонии открытия Дня региона.

Губернатор отметил, что каждый житель региона гордится богатой историей самарского края, который прошел путь от оборонительного форпоста российского государства, торгового центра и житницы Поволжья, до «Космической столицы» России на современном этапе.

«Мы чтим память о подвиге фронтового поколения и не забываем об этом ни на один день, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Сегодня нашим воинам снова пришлось встать на защиту Родины. И самарцы показывают себя достойными славы отцов и дедов. Наши земляки удостоены званий «Героев России» в ходе специальной военной операции». Руководитель области привел несколько примеров жителей региона, которые проявили свое мужество, стойкость в зоне проведения специальной военной операции. Он назвал имена геройски погибшего Андрея Соколовского, командира отделения спецназа Виталия Красного, который сегодня продолжает защищать Родину, а также генерал-полковника Геннадия Анашкина.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что Самарская область по праву является одним из ведущих регионов России. По масштабу экономики, объему валового регионального продукта, качеству жизни входит в десятку крупнейших субъектов страны, занимает третье место по уровню инновационной активности организаций.

«Мы многое делаем для того, чтобы наш регион был опорным регионом России в развитии науки, образования и промышленности, центром компетенций в аэрокосмическом секторе и нефтехимии, крупнейшим транспортным хабом. Все эти планы подкрепляются конкретными программами и проектами, которые мы реализуем. Ключевые точки роста в реальном секторе экономики связаны, в первую очередь, с развитием кластерных инициатив региона, которые хорошо себя зарекомендовали на практике, – подчеркнул глава региона. – Самарская область – это ракеты РКЦ «Прогресс», это двигатели ОДК «Кузнецов», это автомобили АВТОВАЗа. Самарская область это ТяжМаш, КуйбышевАзот, ТольяттиАзот, ТольяттиКаучук, предприятия компаний Роснефть и Транснефть, Газпрома».

Активно развиваются новые специализации. В частности, идет работа по формированию исключительно важного проекта по производству беспилотных авиационных систем. «Уже в следующем году в Самарской области будет создан крупный региональный научно-производственный центр, потому что производство запустим уже в этом году, центр испытаний и компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем. Он станет ключевым инфраструктурным элементом отраслевой экосистемы, в будущем будут запущены новые производства», – заявил Дмитрий Азаров.

Губернатор напомнил, что за пять лет объем инвестиций удвоился. Сейчас в регионе реализуются более 250 проектов с общим объемом инвестиций 1,5 трлн рублей. Самарская область входит в ТОП-10 ведущих регионов страны по развитию предпринимательства. Этому способствует расширение и совершенствование мер государственной поддержки бизнеса.

В Самарской области активно развиваются научные школы, подготовку специалистов ведут 23 вуза. Создан и работает научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего», занимающий лидирующие позиции среди всех НОЦ в России. «Благодаря поддержке Президента и победе в федеральном конкурсе мы приступили к реализации важного проекта по строительству международного межвузовского кампуса IT-направления. Это будет современный, комфортный и безопасный студенческий городок с уникальными образовательными возможностями для студентов. Приглашаем молодых людей получить современное профессиональное образование у нас в Самарской области, в том числе по таким новым компетенциям, как искусственный интеллект, аэрокосмические технологии, новые инженерные компетенции, IT в медицине», – обратился губернатор к гостям выставки.

Многое сделано в рамках национальных проектов. Так, в сфере образования с 2018 года созданы 54 объекта дошкольного образования, построены 13 школ. В настоящее время ведется строительство еще пяти. За последние пять лет введены в эксплуатацию 143 новых медицинских объектов. Кроме того, Самарская область – регион с богатыми культурными традициями, где большое внимание уделяется развитию духовных ценностей, популяризации театрального искусства, модернизации объектов культуры, совершенствованию музейной работе. Первозданная природа, неповторимый и живописный вид самарской земли ежегодно притягивают туристов со всех уголков мира. Только за 10 месяцев текущего года регион посетили свыше 2,7 миллионов туристов.

«Самарская область активно развивается. Мы открыты и готовы к сотрудничеству. Мы интересны как для российских, так и зарубежных партнеров. Рады предложить совместные проекты в сфере экономики, инфраструктуры, экологии, культуры и спорта, образования. С удовольствием приглашаю вас в Самарскую область. Лично гарантирую успех работы и качественный отдых в нашем регионе. А сегодня я приглашаю посетить стенд Самарской области, где вы сможете ознакомиться с ключевыми достижениями нашего региона, а также принять участие в культурной, образовательной и деловой программе, – обратился Дмитрий Азаров к гостям. – Выставка «Россия» – это абсолютно уникальное пространство, где каждый человек может лучше узнать нашу страну, познакомиться с историей, традициями, достижениями каждого региона. Думаю, всем нам нужно поблагодарить за эту идею и ее блистательное воплощение нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Мне очень хочется, чтобы как можно больше людей познакомились с Самарской областью, захотели к нам приехать кто-то впервые, а кто-то – вновь и вновь и остаться на самарской земле, где творится будущее. Самарского сердца хватит на всех».

На выставке-форуме «Россия» Самарскую область представляют известные артисты, призеры и победители всемирных и национальных спортивных состязаний, Олимпийские чемпионы. Среди них гимнаст Алексей Немов, боксер Олег Саитов, автогонщики Михаил Митяев и Леонид Панфилов, синхронистка Мария Киселева, а также заслуженный артист РФ Сергей Войтенко, актриса, балерина и народная артистка Илзе Лиепа.

Амбассадоры оценили достижения Самарской области в разных сферах жизни. По словам Илзе Лиепа, в регионе действует ряд уникальных проектов, в том числе в сфере культуры. Именно они, считает она, укрепляют духовные ценности и патриотический настрой молодежи.

«Вы знаете, это огромная честь и радость представлять такой мощный, такой яркий и сильный регион. Очень ценно и здорово, что в регионе есть понимание и у губернатора, и у его команды, что культура и спорт – это то, что помогает нашим детям, подрастающему поколению. Если у нашей молодежи будет интересное увлечение в юности, тогда мы можем быть за них спокойны. Если они будут заниматься спортом, а мы будем им в этом помогать, если они будут заниматься танцем, а мы будем им в этом помогать, то они могут войти в те уникальные проекты, которые существуют на самарской земле, – подчеркнула Илзе Лиепа. – Самое главное, чтобы мы понимали, что сейчас каждый из нас должен делать то, что может в своем деле. И, взявшись за руки, на этой выставке вместе с Самарой, вместе с друг с другом идти вперед – к нашей победе».

Двукратный олимпийский чемпион по боксу, двукратный чемпион Европы, чемпион мира Олег Саитов и российская синхронистка, трехкратная чемпионка Олимпийских игр, трехкратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта, телеведущая и актриса Мария Киселева стали участниками «открытого микрофона» и ответили на вопросы посетителей стенда Самарской области.

«Каждый стенд – это не только выставка. Это люди, которые рассказывают об особенностях своего региона, каких-то интересных моментах. Каждый предоставляет свою программу, свои изюминки. А Самарскую область я знаю хорошо: это Самарская Лука, природа, промышленность, люди», – поделился впечатлениями Олег Саитов.

Мария Киселева имеет к Самарской области самое прямое отношение, ведь спортсменка родилась в Куйбышеве. На форуме ее спросили, какие из завоеванных медалей дались сложнее всего. «Самые сложные – они же самые эмоциональные, самые памятные. Это первая медаль 1997 года на Кубке мира в Гуанчжоу. Тогда мы с российской командой впервые взошли на верхнюю ступень мирового пьедестала. С тех пор сборная России не проиграла ни одного старта, кроме тех, на которых нас не было. Еще одна памятная награда – моя последняя медаль на Олимпийских играх в 2004 году в Афинах. Тогда у нас выключилась музыка и мы не знали, что будет с нами дальше. Но выступили и выиграли», – рассказала чемпионка.

В рамках деловой программы Дня Самарской области на выставке-форуме «Россия» было подписано соглашение о сотрудничестве между Самарской областью и Республикой Мордовия. Подписи под документом поставили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Республики Мордовия Артем Здунов. Соглашение направлено на сохранение и расширение двусторонних связей регионов в сфере экономической, научно-технической и культурной деятельности, создание соответствующих условий для укрепления межрегионального сотрудничества, а также обеспечение эффективного взаимодействия, обмена опытом и информационного сотрудничества во всех сферах социально-экономической деятельности.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области