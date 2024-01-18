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Самарский стенд на выставке «Россия» стал лучшим в просветительской деятельности

18 января 2024 20:58
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Губернатор поблагодарил всю региональную команду организаторов, которые готовили экспозицию, наполняют содержанием деловую, образовательную и культурно-развлекательную программу.

В четверг, 18 января, на международной выставке-форуме «Россия» подведены итоги Дней регионов. Самарская область отмечена оргкомитетом специальным призом «За лучшую просветительскую деятельность». Награду губернатору Самарской области Дмитрию Азарову вручил первый заместитель руководителя Администрации Президента, председатель оргкомитета Сергей Кириенко.

По словам Сергея Кириенко, посещая выставку, стенды регионов, люди испытывают гордость за свою страну, а представленные достижения мотивируют на новые свершения. «Если их предшественники, их современники создают такие предметы и поводы для гордости, то это заставляет их самих смелее мечтать, ставить себе цели. И это, наверное, самое главное. Это важнее количественных показателей, потому что эти изменения – в душах и в сердцах людей, – считает он. – Спасибо за душу и сердце, которые вы вложили в этот президентский проект».

Губернатор поблагодарил всю региональную команду организаторов, которые готовили экспозицию, наполняют содержанием деловую, образовательную и культурно-развлекательную программу. Отдельно он отметил амбассадоров региона, которые каждый день рассказывают посетителям о достижениях, успехах самарской земли.

«Считаю, что номинация, в которой наш регион одержал победу, - одна из лучших. Она говорит о качественно подготовленном образовательном наполнении площадки, об активном взаимодействии с посетителями выставки. Благодарю команду Самарской области, которая готовила стенд, которая работает на стенде, – отметил Дмитрий Азаров. – Полученная награда ко многому обязывает. Мы постараемся подготовить еще больше проектов, рассказов, квизов, квестов и викторин, которые раскроют красоту, мощь, величие нашей самарской земли, расскажут об удивительных людях, которые создавали славную историю Самарской области и сегодня создают будущее нашей любимой губернии, нашей великой Родины – России».

Центральным элементом самарской экспозиции является конструкция в виде самой узнаваемой достопримечательности – стелы Ладья. Парус – это одновременно и большой экран, на котором транслируются фильмы о героической истории и современной жизни региона, о самых значимых достижениях в различных отраслях. Позади стелы оборудован небольшой зал, где с комфортом могут разместиться слушатели. Такая конструкция стенда разработана специально для того, чтобы проводить большое количество просветительских и образовательных мероприятий.

Буквально с первых дней работы выставки стенд Самарской области привлекает внимание множества жителей и гостей столицы страны. На самарской площадке регулярно проходят квизы и викторины с розыгрышем призов, лекции и мастер-классы от специалистов из разных сфер и отраслей экономики, творческие встречи с известными и выдающимися жителями губернии.

«Сама идея организации форума-выставки «Россия» – замечательная. Хочу поблагодарить Президента страны Владимира Владимировича Путина за ту возможность, которая представлена каждому региону масштабно проинформировать о том, что происходит в регионах, о наших красотах и достижениях, об уникальных людях, которыми мы гордимся, – отметил Дмитрий Азаров. – Все, кто побывал на выставке, а организаторы сказали, что это уже более 5 миллионов граждан страны и наших гостей из других стран, конечно, испытали настоящую гордость не только за свои родные, любимые регионы, но и за всю нашу страну. Такая мощь, такая красота, такое величие – это все дает нам уверенность в завтрашнем дне и веру в то, что мы преодолеем все сложности, все препоны, которые нам чинят, обязательно победим по всем фронтам и направлениям».

Глава региона добавил, что Самарская область масштабно представила свои достижения в рамках экспозиции. «День Самарской области на ВДНХ прошел ярко. Выступили наши творческие и народные коллективы, ведущие артисты, эксперты, ученые, наши знаменитые спортсмены, которые стали амбассадорами Самарской области здесь, на выставке. Я очень рад, что нам удалось привлечь внимание всех посетителей. Мы трудимся над тем, чтобы каждый день на выставке-форуме на стенде Самарской области проходили различные активности: конкурсы, квизы, квесты, выступления народных коллективов, лекции экспертов, – заверил Дмитрий Азаров. – Когда формировали нашу экспозицию, мы думали о том, чтобы людям было где присесть, послушать, посмотреть и больше узнать о Самарской области».

Регион, подчеркнул губернатор, становится популярным местом для отдыха. Руководитель области отметил растущий год от года туристический поток. Если в 2018 году во время проведения чемпионата мира по футболу с самарской землей познакомились около миллиона человек, то уже по итогам прошлого года регион посетили три миллиона туристов. «Мы работаем над этим системно, профессионально, продуманно. Красоты Самарской области, мероприятия в культурной, деловой, научной сферах привлекают все больше и больше туристов на территорию нашего региона, – подчеркнул губернатор. – Очень рад, что целый ряд туристических проектов, таких как промышленный туризм, к примеру, зародившихся в Самарской области, сегодня распространяется по всей территории нашей прекрасной страны». Дмитрий Азаров уверен, что после посещения стенда Самарской области число людей, желающих побывать в регионе, увеличится.

Сергей Кириенко отметил, что возможность познакомиться с достижениями всех 89 регионов России можно будет до лета. Такое поручение дал Президент России Владимир Путин. «Все мы слышали решение Президента, который уже поручил оргкомитету продлить как минимум до лета работу выставки. Это, наверное, одна из самых высоких оценок, которые только возможны, оценка вашей работы, ваших команд. Дни регионов у нас закончились, однако оргкомитет и дирекция приняла решение о том, что мы запускаем на стендах регионов и на выставке в целом дни городов, – подчеркнул первый заместитель руководителя Администрации Президента, председатель оргкомитета. – Выставка превзошла самые смелые ожидания. Если мы пройдем по выставке, увидим людей, у которых горят глаза, которые влюблены в свой регион. Именно поэтому у них чувство гордости и любви получается передать миллионам людей, которые еще придут на выставку».

«На выставке-форуме мы встречали гостей, партнеров, подписывали новые соглашения о развитии сотрудничества. И на мой взгляд, все получилось. Вся задумка, которая вкладывалась и в дни субъектов, и выставку в целом, на мой взгляд, блестяще реализована на радость всем жителям нашей великой и прекрасной страны. Спасибо всем организаторам, дирекции за партнерскую работу здесь, на форуме-выставке», – резюмировал Дмитрий Азаров.

 

фото:  дирекция выставки-форума "Россия"

Теги: Акценты В центре внимания Москва Россия Самара

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