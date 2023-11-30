Клятва в любви, обмен кольцами и поздравления с МКС: самарская пара поженилась на выставке «Россия»

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В четверг, 30 ноября, в День Самарской области на международной выставке «Россия» в Москве состоялась космическая свадьба. Свой брак в павильоне ВДНХ заключили жители региона Кирилл Казаков и Екатерина Мишкина. С этим важным шагом на жизненном пути молодоженов поздравил губернатор Дмитрий Азаров, космонавты и Герои России Олег Кононенко, Елена Серова и Олег Артемьев, а также сотрудники РКЦ «Прогресс» и посетители стенда губернии.

«Отныне вы одна семья и семья по-настоящему космическая», – отметил глава региона. Кирилл Казаков работает инженером-конструктором 1 категории отдела разработки электромеханических агрегатов и систем разделения АО «РКЦ «Прогресс». «Кирилл, я очень рассчитываю, что из вас, перспективного инженера-конструктора, вырастет настоящий гений-изобретатель, который сделает новый шаг в развитии российской космонавтики. И это позволит сохранить Самарской области статус космической столицы нашей страны», – обратился Дмитрий Азаров. Он подарил подарок и пожелал молодоженам долгих лет счастья, космических высот и достижений.

«Этой красивой, торжественной церемонией вы украсили выставку «Россия». Уверен, что этот день вы запомните навсегда и светлое воспоминание о нем пронесете через всю жизнь, – поздравил пару Дмитрий Азаров. – Сегодня действительно вся Россия радуется вашему торжеству! Дорогие мои, совет вам да любовь».

С орбиты Земли – международной космической станции – с началом увлекательного путешествия в мир любви молодую семейную пару поздравил Олег Кононенко. «Вы отправляетесь в долгий, волнующий полет в совместную жизнь. В этом космическом путешествии вас ждет много приключений. Ведь именно они делают нашу историю богаче и интересней, – считает Герой России. – Как вы знаете, командная работа на космическом корабле – это гарантия успеха. В семейном экипаже – это означает понимание, уважение и умение вдохновлять друг друга. Вместе устремляясь к звездам, будьте одной командой, вместе к освоению космоса, наполненному радостью, заботой друг о друге. Пусть любовь ваша будет бесконечна, как бескрайняя вселенная».

Космонавт Елена Серова сравнила бракосочетание с полетом в космос и выходом человека на поверхность Луны. «Потому что ребята вступили в новую жизнь. Да, она не будет проста. Но я уверена, что такие замечательные ребята будут всю жизнь вместе. И в памяти своей пронесут этот знаковый момент на всю оставшуюся жизнь, – считает она. – Я горжусь, что у вас такая замечательная самарская молодежь – воистину космическая! Благодаря таким молодым людям держится наша Отчизна. Она остается великой ну и, конечно же, первой в космосе».

«Раз вы решились на такой классный и решительный шаг в своей жизни, я вам предлагаю сделать следующий шаг – сегодня же написать заявление в отряд космонавтов. У нас сейчас как раз идет набор в отряд, – добавил космонавт Олег Артемьев, обращаясь к Кириллу и Екатерине. – Я вам желаю, чтобы на первый юбилей свадьбы – уже через 5 лет –кто-нибудь из вашей семьи, хотя бы один, оказался бы на станции и поздравил бы другого с днем свадьбы, и вспомнили бы этот момент».

Под пристальным вниманием нескольких сотен пар глаз молодожены прямо на выставке «Россия» обменялись кольцами, еще раз признались друг другу в любви и станцевали свой первый танец. Кирилл и Екатерина поблагодарили губернатора Дмитрия Азарова и организаторов за помощь в организации церемонии бракосочетания на международной выставке «Россия», а также за теплые слова и поздравления в их адрес. «Мы этого точно никогда не забудем и пронесем через всю свою жизнь», – отметили молодожены.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области