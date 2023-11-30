День Самарской области на выставке «Россия» завершился двумя праздничными концертами

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В четверг, 30 ноября, в Москве на ВДНХ на международной выставке-форуме «Россия» проходит День Самарской области. На главной уличной сцене прошел концерт, на котором выступали самарские артисты. В их числе Волжский русский народный хор имени Петра Милославова, народный ансамбль «Вера», Заслуженный артист России Сергей Войтенко и инструментальный дуэт «Баян микс». Хедлайнером концерта стала певица из Похвистнева Mary Gu. А завершило программу выступление ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова.

После творческой программы на сцену вышел глава Самарской области Дмитрий Азаров, который приветствовал самарских артистов и ансамбль Александрова и вручил благодарность ведущему солисту коллектива, нашему земляку Вадиму Ананьеву. «Хочу поблагодарить этот легендарный коллектив за участие в самарском концерте. Давайте пожелаем долгих творческих лет прославленному коллективу, и пусть по-прежнему ансамбль Александрова вселяет дух Победы в каждого гражданина страны», – обратился к участникам ансамбля Дмитрий Азаров.

Отдельные слова благодарности за проявленный интерес к Самарской области глава региона адресовал зрителям концерта. «Я вас искренне благодарю за то, что, несмотря на прохладную погоду, вы здесь, на открытой площадке выставки-форума встречаете самарских артистов. Уверен, что они подарили вам свою любовь к нашей родной Самарской земле, свое творчество и дали возможность вам немножко согреться. От всей души хочу вам пожелать успехов – таких же, которые здесь, на выставке демонстрируют все регионы России и, конечно, наша прекрасная, любимая Самарская область. Нам есть что показать стране, всем жителям нашей великой России», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона пригласил гостей международной выставки посетить 63-й регион: «Приезжайте в Самарскую область, мы рады гостям. Оставайтесь у нас навсегда, нашего самарского сердца хватит на всех. В Самарской области живут талантливые, неравнодушные, ответственные люди, настоящие патриоты нашей великой и прекрасной России».

В преддверии Международного дня инвалидов руководитель области вручил Паралимпийскому комитету России изготовленные в Самарской области две пары саней для следж-хоккея. Подарок принял генеральный секретарь ПКР, президент Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата России Андрей Строкин.

«Спасибо за то, что поддерживаете олимпийский и параолимпийский спорт. Уверен, с помощью этих саней мы подготовим новое поколение наших выдающихся следж-хоккеистов», – поблагодарил губернатора Строкин.

На концерте присутствовали члены паралимпийской сборной России, которые выступали на Зимних играх в Сочи. Слово взял заслуженный мастер спорта, серебряный призер Паралимпиады Илья Волков: «Нам очень приятно находиться здесь, получать такие подарки. Очень важно, что в нашей стране начинают производить оборудование для паралимпийского спорта. Желаем самарскому производству процветать и производить самые лучшие сани и остальной спортинвентарь».

Дмитрий Азаров подчеркнул, что следж-хоккей активно развивается в Самарской области. А на выставке-форуме в этот день состоялся инклюзивный бал – проект, который разработали в нашем регионе.

Ещё одним сюрпризом от Самарской области стал старт конкурса, главным призом которого станет седан LADA Vesta Cross. Об этом губернатор объявил с главной сцены ВДНХ. «Победитель получит замечательный автомобиль нашего автогиганта, нашего Волжского автозавода», – отметил Дмитрий Азаров. Президент АВТОВАЗа Максим Соколов добавил, что флагман отечественного легкового машиностроения прибыл на выставку прямиком с конвейера.

Дмитрий Азаров напомнил о правилах участия в розыгрыше: «Нужно прийти на стенд Самарской области, принять участие в викторине, ответить на простые вопросы. Скажу вам по секрету, отвечать можно бесконечное количество раз, пока вы не добьетесь правильных ответов. Оставить свои личные данные, как с вами связаться. И будет произведен розыгрыш. Победитель получит замечательный автомобиль нашего волжского автогиганта. Россия, поехали в Самарскую область!».

Завершением насыщенного Дня Самарской области на выставке-форуме «Россия» стал большой праздничный концерт с участием творческих коллективов и талантливых исполнителей региона и России. Дмитрий Азаров поприветствовал зрителей со сцены концертного зала «Космос»: «Неслучайно Самарская область проводит свой финальный на сегодняшний день концерт здесь. Как всем хорошо известно, Самарская область – космическая столица нашей страны. И я искренне благодарю всех своих земляков за самоотверженный труд, ответственность, неравнодушие, за большое самарское сердце, которого хватит на всю Россию».

Глава региона подчеркнул, что интерес к нашему краю возрастает день ото дня. На стенде Самарской области всегда много желающих познакомиться с достижениями и достопримечательностями губернии. Подтверждает заинтересованность жителей других регионов и статистика.

«За последние годы у нас наблюдается кратный рост туристического потока. В прошлом году мы установили очередной рекорд – 2 миллиона 563 тысячи туристов посетили Самарскую область. Но в этом году мы его уже побили и уверенно движемся к планке в 3 миллиона по итогам 2023-го. Уверен, что импульс интереса к нашему региону придаст и выставка, которая проводится по поручению Президента страны Владимира Владимировича Путина, – отметил Дмитрий Азаров. – Без тех решений, которые принимаются на уровне верховного главнокомандующего, наверное, нам пришлось бы нелегко. Но с таким лидером мы преодолеваем все вызовы, угрозы и санкции, динамично движемся к цели».

Глава региона также наградил выдающихся деятелей культуры и тружеников Самарской земли. Среди них был и заслуженный артист РФ Денис Майданов, который является постоянным участником патриотических проектов региона. «Специальная военная операция запустила те процессы, о которых мы с вами очень долго мечтали, а именно возрождение великой страны, великой цивилизации во всех ее сферах. И вопрос – с кем ты проводишь эту эпоху перемен. Поэтому я искренне рад быть в строю своих современников, таких людей, как Дмитрий Игоревич Азаров. Всегда с уважением, с удовольствием его поддерживаю. Мощнейший губернатор, наш мощнейший современник и лидер, которому хочется помогать, – отметил Денис Майданов. – Работали, будем работать, и будем выстраивать прекрасную страну. Процветания Самарской области!».

Фото: пресс-служба Правительства СО