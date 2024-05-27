Дмитрий Азаров принимает участие в государственном визите Президента России Владимира Путина в Узбекистан

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В понедельник, 27 мая, Президент России Владимир Путин и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев проведут первое заседание Совета регионов двух стран, во время которого будут обсуждаться вопросы укрепления сотрудничества, перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений, стратегического партнерства и союзничества.

В состав официальной делегации Российской Федерации вошли руководители министерств, ведомств, главы субъектов страны, представители крупных компаний и промышленных предприятий. Интересы Самарской области представляет губернатор Дмитрий Азаров. В последние годы регион укрепляет взаимодействие с дружественными странами, постоянно наращивая товарооборот.

«У нас совместно с Узбекистаном работает крупный логистический центр RUZ Trader, инициаторами которого стали предприниматели из Самарской области. Он работает здесь, в Ташкенте, и в Самаре и помогает в первую очередь малому бизнесу с поставками товаров, – отметил Дмитрий Азаров. – В последние годы мы фиксируем устойчивый рост товарооборота между Самарской областью и Узбекистаном. За прошлый год он увеличился на 12 %, в этом году показатели еще выше».

Глава региона добавил, что сотрудничество Самарской области с Республикой проходит в сфере электрических сетей, сельского хозяйства, автомобильной промышленности. При этом еще есть потенциал для расширения успешного взаимодействия. Регион уже встроен в транспортный коридор «Север – Юг». Благодаря усилиям Правительства области и поддержке федерального центра в последние годы мощный импульс развития получил транспортно-логистический кластер экономики. Расширению логистических возможностей Самарской области будет способствовать запуск движения в 2024 году по трассе «Обход Тольятти» и мосту через Волгу. Работы на объекте вышли на финишную прямую.

Таким образом регион становится еще более привлекательным для инвесторов. Так, в Самарской области были открыты логистические центры Почты России, маркетплейсов OZON и «Яндекс Маркета», крупнейших торговых сетей, идет строительство логистического комплекса Wildberries.

«Во многом такие успехи в развитии сотрудничества между Узбекистаном и Российской Федерацией предопределены самыми добрыми отношениями между нашими лидерами – Президентом России и Президентом Узбекистана», – уверен Губернатор Дмитрий Азаров.

В рамках деловой программы глава самарского региона принял участие в бизнес-завтраке, во время которого представители субъектов двух стран – органов власти и бизнеса – обсудили сотрудничество России и Узбекистана. С приветственными словами выступили Министр экономического развития РФ Максим Решетников и заместитель премьер-министра республики Жамшид Ходжаев.

«Мы создадим все необходимые условия для реализации новых проектов и инициатив на территории нашей страны, – заявил Жамшид Ходжаев. – Я уверен, что обоюдная нацеленность на углубление доверительных, конструктивных отношений между нашими государствами позволит обогатить двусторонний диалог новыми примерами плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества».

Во время дискуссии предприниматели задавали назревшие вопросы и презентовали свои проекты, которые в перспективе будут рассмотрены членами межправительственной комиссии, российско-узбекского и узбекско-российского Делового совета.

«Сейчас у нас одна общая амбициозная задача по двукратному увеличению объемов взаимной торговли к 2030 году, которую перед нами поставили Президенты России и Узбекистана. Мы уже приступили к ее выполнению. Для этого мы создали российско-узбекскую рабочую группу по удвоению торговли, в которую входят заместители министров профильных ведомств, занимаемся расширением транспортной инфраструктуры «Север-Юг», развиваем межбанковское взаимодействие, чтобы у бизнеса была возможность проведения расчетов на территории наших стран, улучшаем условия для торговли и инвестиций, активизируем инфраструктуру государственной поддержки бизнес-проектов», – подчеркнул Максим Решетников.

Кроме того, Губернатор Самарской области провел ряд переговоров со своими коллегами из Республики. Дмитрий Азаров встретился с хокимом Джизакской области Эргашем Салиевым. Стороны обсудили вопросы сотрудничество по самым разным экономическим направлениям – от технологий до туризма.

Также, Дмитрий Азаров провел встречу с хокимом Ферганской области Хайруллой Бозаровым, в рамках которой обсуждались ключевые направления взаимодействия двух регионов. «Потенциал сотрудничества большой, рады, что по разным направлениям оно уже идет, – подчеркнул Губернатор Самарской области. – Традиционно регион поставляет в Самарскую область продукцию сельского хозяйства, которая пользуется огромным спросом. Понимаем, что регион экономически развитый и возможности большие. С нашей стороны – топливо с крупнейшего завода по нефтепереработке, азотные удобрения. Новые технологии у нас сейчас внедряются в сфере производства сельхозмашин, выстраивается важнейший кластер по агропромышленной беспилотной авиации. Сейчас идет активное использование дронов нашими сельхозпроизводителями».

Хайрулла Бозоров отметил, что у Самарской и Ферганской областей есть много общего. «Наш регион тоже очень богатый, очень развитый – во всех смыслах. Промышленность, химическая отрасль развита, у нас тоже есть нефтеперерабатывающий завод, – добавил хоким Ферганской области. – Очень много есть возможностей, очень много есть направлений совместного сотрудничества. Мы должны сделать кооперацию развития наших регионов».

В течение сегодняшнего дня запланирован еще ряд встреч с членами Правительства Республики, главами регионов и лидерами бизнес-сообщества. Ключевым событием дня станет Совет регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан, который проведут главы государств.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области