В Самаре Президент РФ оценил условия для занятий спортом в ФОК «Орбита»

В четверг, 6 ноября, в Самару, где проходит XIII Международный форум «Россия – спортивная держава», прибыл Президент РФ Владимир Путин. Глава государства посетил физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Орбита».

Главу государства сопровождали Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко, помощник Президента Алексей Дюмин, полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Заведующий ФОК «Орбита» Дмитрий Мамкаев представил Владимиру Путину информацию о работе спортивного комплекса. Объект включает ледовую арену, универсальный спортзал, бассейн, залы для занятий единоборствами, боксом и групповых тренировок, тренажерный зал. В ФОК проводятся занятия по общей физподготовке и 16 видам спорта. Ежедневно центр посещают более 2,5 тысячи человек.

Президент осмотрел ледовую арену и универсальный спортзал, побеседовал с фигуристами и баскетболистами – воспитанниками Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1, которая входит в число крупнейших в России. Здесь обучаются 2,6 тысячи детей и подростков, преподают 134 штатных тренера-преподавателя. Спортшкола подготовила сотни достойных атлетов, победителей и призеров первенств и чемпионатов России, Европы и мира. На текущий момент в составы спортивных сборных команд России разных уровней входит 66 воспитанников СШОР №1.

Как отметил Президент, для подростков, которые только начинают заниматься спортом, главное - трудолюбие и целеустремленность.

«Надо научиться получать удовольствие от труда, от того, что ты делаешь. И тогда будет результат», - сказал Владимир Путин.

На площадке ФОК «Орбита» Главе государства по видеосвязи презентовали ряд новых спортивных объектов, открытых в регионах России в 2025 году. В Алуште введен в эксплуатацию Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России «Крымский», в Улан-Удэ – Центр волейбола, в Ижевске – Дворец единоборств, в Казани – Центр развития футбола, в Оренбурге начала работу Академия настольного тенниса – спортивный интернат для одаренных детей. За последние пять лет в России создано и обновлено более двух с половиной тысяч спортивных объектов.

В Самарской области по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева реализуется региональная программа «Мастер спорта». Развитие спортивной инфраструктуры – одна из ее ключевых задач. Так, по итогам 2025 года в регионе будет построено 100 спортивных сооружений различного типа, проведен ремонт целого ряда действующих спортобъектов. В дальнейших планах – строительство спорткомплексов для занятий массовым спортом и современных спортивных центров для подготовки атлетов высшего мастерства.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области