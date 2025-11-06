Я нашел ошибку
Главные новости:
Кроме того, Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев осмотрели площадку создания будущего кампуса мирового уровня, который будет построен на территории около стадиона «Самара Арена».
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев наградили победителей фиджитал-турнира «Кубок Победы. Волга»
Президент акцентировал, что Россия, как и большинство государств планеты, выступает за взаимодействие стран и народов на основе равноправия, неукоснительного соблюдения интересов друг друга, уважения национальных культур.
В Самаре Владимир Путин выступил на пленарном заседании Международного форума «Россия – спортивная держава»
Коротко посмотрел пространство центра, пообщался с ребятами, расспросил про смены и будни на площадках.
Министр молодёжной политики Республики Мали встретился с волонтёрами форума «Россия - спортивная держава»
В соревнованиях приняли участие 100 спортсменов - ветераны и участники СВО, которые проходят реабилитацию в лечебных и социальных учреждениях.
В Самаре завершились соревнования по фиджитал спорту «Кубок Победы. Волга»
В Самара небольшой дождь, ночью +4, +6°С, днем +6, +8°С.
7 ноября в регионе небольшой дождь, до +8°С
На площадке ФОК «Орбита» Главе государства по видеосвязи презентовали ряд новых спортивных объектов, открытых в регионах России в 2025 году.
В Самаре Президент РФ оценил условия для занятий спортом в ФОК «Орбита»
Все города, входящие в Ассоциацию, смогут обмениваться опытом и сотрудничать между собой, совместно решать проблемы и делиться уже существующими практиками.
Старт созданию Российской ассоциации муниципального спортивного управления дан в Самаре
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов поздравил студентов колледжа.
Два студента Тольяттинского медколледжа заняли вторые места в Национальном чемпионате «Абилимпикс»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.19
0.3
EUR 93.51
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В Самаре Президент РФ оценил условия для занятий спортом в ФОК «Орбита»

6 ноября 2025 19:44
188
На площадке ФОК «Орбита» Главе государства по видеосвязи презентовали ряд новых спортивных объектов, открытых в регионах России в 2025 году.

В четверг, 6 ноября, в Самару, где проходит XIII Международный форум «Россия – спортивная держава», прибыл Президент РФ Владимир Путин. Глава государства посетил физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Орбита».

Главу государства сопровождали Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко, помощник Президента Алексей Дюмин, полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Заведующий ФОК «Орбита» Дмитрий Мамкаев представил Владимиру Путину информацию о работе спортивного комплекса. Объект включает ледовую арену, универсальный спортзал, бассейн, залы для занятий единоборствами, боксом и групповых тренировок, тренажерный зал. В ФОК проводятся занятия по общей физподготовке и 16 видам спорта. Ежедневно центр посещают более 2,5 тысячи человек.

Президент осмотрел ледовую арену и универсальный спортзал, побеседовал с фигуристами и баскетболистами – воспитанниками Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1, которая входит в число крупнейших в России. Здесь обучаются 2,6 тысячи детей и подростков, преподают 134 штатных тренера-преподавателя. Спортшкола подготовила сотни достойных атлетов, победителей и призеров первенств и чемпионатов России, Европы и мира. На текущий момент в составы спортивных сборных команд России разных уровней входит 66 воспитанников СШОР №1.
Как отметил Президент, для подростков, которые только начинают заниматься спортом, главное - трудолюбие и целеустремленность.

«Надо научиться получать удовольствие от труда, от того, что ты делаешь. И тогда будет результат», - сказал Владимир Путин.

На площадке ФОК «Орбита» Главе государства по видеосвязи презентовали ряд новых спортивных объектов, открытых в регионах России в 2025 году. В Алуште введен в эксплуатацию Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России «Крымский», в Улан-Удэ – Центр волейбола, в Ижевске – Дворец единоборств, в Казани – Центр развития футбола, в Оренбурге начала работу Академия настольного тенниса – спортивный интернат для одаренных детей. За последние пять лет в России создано и обновлено более двух с половиной тысяч спортивных объектов.

В Самарской области по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева реализуется региональная программа «Мастер спорта». Развитие спортивной инфраструктуры – одна из ее ключевых задач. Так, по итогам 2025 года в регионе будет построено 100 спортивных сооружений различного типа, проведен ремонт целого ряда действующих спортобъектов. В дальнейших планах – строительство спорткомплексов для занятий массовым спортом и современных спортивных центров для подготовки атлетов высшего мастерства.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Путин Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В пятницу, 5 сентября, в Самарской области с рабочей поездкой находится Президент РФ Владимир Путин. В Самаре он посетил ПАО «ОДК-Кузнецов».
06 сентября 2025, 01:24
В Самаре Владимир Путин провел совещание по двигателестроению
В пятницу, 5 сентября, в Самарской области с рабочей поездкой находится Президент РФ Владимир Путин. В Самаре он посетил ПАО «ОДК-Кузнецов». Политика
2316
07 августа 2024, 21:05
Вячеслав Федорищев пригласил Владимира Путина в Самарскую область оценить развитие производства БПЛА
Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Правительства РФ по основным направлениям деятельности. Политика
3707
27 мая 2024, 14:44
Дмитрий Азаров принимает участие в государственном визите Президента России Владимира Путина в Узбекистан
В последние годы регион укрепляет взаимодействие с дружественными странами, постоянно наращивая товарооборот. Политика
3490
В центре внимания
Кроме того, Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев осмотрели площадку создания будущего кампуса мирового уровня, который будет построен на территории около стадиона «Самара Арена».
6 ноября 2025  22:08
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев наградили победителей фиджитал-турнира «Кубок Победы. Волга»
76
Президент акцентировал, что Россия, как и большинство государств планеты, выступает за взаимодействие стран и народов на основе равноправия, неукоснительного соблюдения интересов друг друга, уважения национальных культур.
6 ноября 2025  21:20
В Самаре Владимир Путин выступил на пленарном заседании Международного форума «Россия – спортивная держава»
237
На площадке ФОК «Орбита» Главе государства по видеосвязи презентовали ряд новых спортивных объектов, открытых в регионах России в 2025 году.
6 ноября 2025  19:44
В Самаре Президент РФ оценил условия для занятий спортом в ФОК «Орбита»
185
Владимир Путин выступил на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
6 ноября 2025  18:57
Владимир Путин: «Политике в спорте не место»
181
В том числе он выступит на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума
6 ноября 2025  17:18
 Президент России Владимир Путин работает в Самаре, где у него запланирован ряд мероприятий
228
Весь список