Диетолог рассказала о вредной привычке за новогодним столом

Диетолог, нутрициолог Софья Кованова рассказала о самой вредной привычке за новогодним столом. В беседе с aif.ru в четверг, 11 декабря, она отметила, что за новогодним столом трудно избежать смешения разных блюд, однако самой вредной привычкой она назвала запивать салаты алкоголем, пишут "Известия".

Организму необходимы паузы в приеме пищи — хотя бы около двух часов, чтобы еда нормально усваивалась.

Она рекомендовала между бокалами шампанского пить воду с лимоном.

Кованова уточнила, что алкоголь лучше сочетать с фруктами, овощным салатом или употреблять отдельно, запивая его водой с лимоном в пропорции 1:1.

Фото: pxhere.com