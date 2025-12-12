Я нашел ошибку
Главные новости:
Отзывная кампания обусловлена диагностикой одного из функциональных узлов автомобилей, который при необходимости будет бесплатно заменен.
"Автоваз" объявил об отзыве 33 450 автомобилей Lada Granta
Самой вредной привычкой она назвала запивать салаты алкоголем. Алкоголь лучше сочетать с фруктами.
Диетолог рассказала о вредной привычке за новогодним столом
Там, где прошли сплошные санитарные рубки, будут планироваться новые посадки.
 В 2025 году 807 га лесного фонда губернии прошло «диспансеризацию»
Двадцать представителей общественных организаций Самарской области получили благодарственные письма за значительный вклад в развитие добровольчества и волонтерства.
Сегодня в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» прошла церемония награждения добровольцев
Температура воздуха в Самаре ночью -1, -3°С, днем -1, -3°С. Днем на дорогах снежные заносы.
13 декабря в регионе днем сильный снег, метель, до  -3°С
Владельцу собаки назначено наказание — 300 часов обязательных работ.
Суд Мурманской области впервые вынес приговор по делу о самовыгуле собаки
Фильм посвящён памяти Героя Российской Федерации, гвардии лейтенанта Андрея Рябцева.
В Самаре состоится специальный показ документального фильма «Андрюха» 
Мероприятие проходило в Самаре 5-7 ноября 2025 года. В форуме участвовали 5 тысяч человек из 58 стран.
За сопровождение форума «Россия – спортивная держава» медработники региона отмечены ведомственными наградами
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
"Автоваз" объявил об отзыве 33 450 автомобилей Lada Granta

Отзывная кампания обусловлена диагностикой одного из функциональных узлов автомобилей, который при необходимости будет бесплатно заменен.

Компания "Автоваз" объявила об отзыве 33 450 автомобилей Lada Granta, реализованных в период с 6 июня по 12 декабря 2025 года, с VIN-кодами согласно приложению. Об этом сообщили в Росстандарте, передает ТАСС.

"В рамках проводимой кампании в сервисных центрах будет проведена диагностика одного из функциональных узлов автомобиля в целях исключения рисков ослабления его крепежного элемента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае необходимости будет проведена замена узла автомобиля.

Уполномоченные представители изготовителя АО "Автоваз" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзывную программу.

Владельцы могут самостоятельно определить на сайте Росстандарта, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код собственного автомобиля с перечнем машин в рамках этой отзывной программы.

Все работы будут проводиться бесплатно.

АВТОВАЗ активно обновляет модельный ряд.
04 апреля 2025, 14:57
Перспективы развития автокомпонентной отрасли обсудили в Самарской области
АВТОВАЗ активно обновляет модельный ряд. Новости компаний
Глава государства вместе с губернатором пообщался с сотрудниками АВТОВАЗа. Обсудили планы дальнейшего развития предприятия и региона.
28 января 2025, 20:48
Президент Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Самарскую область посетил АВТОВАЗ
Глава государства вместе с губернатором пообщался с сотрудниками АВТОВАЗа. Обсудили планы дальнейшего развития предприятия и региона. Политика
20 июля 2024, 18:31
Вячеслав Федорищев: «АВТОВАЗ – центр развития Тольятти»
Вячеслав Федорищев принял участие в Дне открытых дверей АО «АВТОВАЗ». Политика
Глава региона поздравил собравшихся с Днем Конституции и подчеркнул важность этого праздника для всей страны.
12 декабря 2025  15:11
В Самаре в День Конституции РФ Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
12 декабря 2025  11:17
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
12 декабря 2025  09:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.
11 декабря 2025  20:03
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
Вячеслав Федорищев вручил награды волонтерам региона, внесшим большой вклад в развитие различных направлений добровольческой деятельности.
11 декабря 2025  16:37
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами
