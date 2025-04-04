Перспективы развития автокомпонентной отрасли обсудили в Самарской области

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На площадке научно-технического центра АО «АВТОВАЗ» состоялось отраслевое совещание по вопросам развития поставщиков автомобильной промышленности.

В нем приняли участие представители Минпромторга РФ, Правительства Самарской области, руководства АО «АВТОВАЗ» и компаний-производителей автокомпонентов. В ходе совещания они обсудили результаты и перспективы развития отрасли, существующие сегодня проблемы и вызовы, а также высказали свои предложения по усилению кооперационных связей.

Открывая встречу, вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко отметил, что автомобильная промышленность сегодня обеспечивает более 20% промышленного производства региона и занятость около 60 тысяч его жителей.

«Если учесть все эти трудовые коллективы вместе с членами семей, получится, что от деятельности автозавода зависит стабильность и благополучие почти 300 тысяч человек, - акцентировал вице-губернатор. - Для нас очень важно, что на сегодняшнем совещании мы можем обсудить вопросы кооперации и те задачи, которые ставит перед нами Министерство промышленности и торговли России, - это вопросы локализации».

По итогам 2024 года индекс промышленного производства в автопроме Самарской области составил 128% к уровню 2023 года. Заметный рост показателя, в первую очередь, связан с ростом объемов производства у главного автопроизводителя страны. В 2024 году на площадке в Тольятти завод выпустил свыше 456 тыс. легковых автомобилей - это рекорд последних 10 лет, достигнутый, несмотря на все внешние вызовы.

«С учетом того, что губернатор Вячеслав Андреевич Федорищев возглавляет соответствующую комиссию Госсовета по промышленности, мы очень оперативно доносим все предложения, которые формируем здесь, на региональной площадке, до самого высшего уровня принятия решений в нашей стране», - подчеркнул президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

Завод активно обновляет модельный ряд. В 2024 году было запущено серийное производство автомобиля Лада Аура, на 19 апреля намечен старт производства нового семейства Лада Искра. Развитию предприятия способствует всесторонняя поддержка, которая оказывается федеральными и региональными органами власти. По словам Максима Соколова, главная задача и для самого завода, и для поставщиков компонентов - не снижать заданные темпы, а также использовать все возможности для дальнейшего развития.

Заместитель директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Дмитрий Чернов подчеркнул, что сегодня вопросы развития поставщиков, компонентной базы, повышения технологического суверенитета страны - находятся в зоне особого внимания.

Сделать упор на технологический суверенитет предложил в своем докладе и министр регионального минпромторга Денис Гурков. Он предложил меры поддержки местным производителям автокомпонентов, включая дофинансирование областного Фонда развития промышленности и возможность закупок автомобилей за счет бюджета. «Чем более локализован автомобиль, тем больше мер поддержки он получает», - отметил министр.

Фото предоставлено АО «АВТОВАЗ»