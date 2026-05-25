В Самаре с 25 мая временно ограничено движение транспорта, включая средства индивидуальной мобильности по участку улицы Свободы от Первого Безымянного переулка до улицы XXII Партсъезда.
23 мая губернатор Вячеслав Федорищев вместе с Иваном Носковым проверили ход капитального ремонта трамвайных путей на улице Ново-Садовой.
24 мая на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в День Славянской письменности и культуры состоялся показ оперы А. Бородина «Князь Игорь».
Ученики школы №43 Тольятти стали участниками профориентационного тура на ПАО «АВТОВАЗ», организованного Кадровым центром «Работа России» г. Тольятти и Ставропольского района в рамках проекта «Моя карьера с «Единой Россией».
Температура воздуха 26 мая в Самаре ночью +13, +15°С, днем +21, +23°С.
28 мая в 18:00 в Самарском областном художественном музее состоится открытие юбилейной персональной выставки Заслуженного художника Республики Крым Романа Третьякова.
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 1-3 часа с сохранением вечером 25.05.2026 местами в Самарской области ожидается гроза.
Минпромторг РФ и Клуб молодых промышленников объявили топ-200 финалистов V Всероссийской премии «Молодой промышленник года».
Тольяттинским школьникам  показали современное производство АВТОВАЗа

Ученики школы №43 Тольятти стали участниками профориентационного тура на ПАО «АВТОВАЗ», организованного Кадровым центром «Работа России» г. Тольятти и Ставропольского района в рамках проекта «Моя карьера с «Единой Россией».

Ребята смогли увидеть, как устроено современное автомобильное производство, познакомиться с востребованными профессиями и узнать, какие карьерные возможности сегодня открыты для молодых специалистов в регионе.

Во время экскурсии школьникам показали производственную линию предприятия: от сварки и окраски кузова до финальной сборки автомобилей. Особый интерес у ребят вызвал главный конвейер, где они смогли вживую наблюдать процесс создания автомобилей. Также для участников организовали экскурсию в музей ПАО «АВТОВАЗ», где представлена история отечественного автопрома и развития предприятия.

Как отметила начальник отдела социального партнерства ПАО «АВТОВАЗ» Ирина Яськова, предприятие активно занимается профориентационной работой со школьниками и студентами.

«У нас проводятся профориентационные лекции, на которые мы приглашаем представителей вузов и рассказываем о возможностях целевого обучения и работы на заводе. Мы приглашаем ребят на экскурсии на конвейер и в музей АВТОВАЗа, показываем не только производство, но и саму жизнь предприятия», - подчеркнула Ирина Яськова.

По словам ведущего специалиста Кадрового центра «Работа России» Алены Досиковой, проект помогает школьникам лучше понимать современный рынок труда и перспективы профессионального развития в Самарской области.

«С января по май в профориентационных мероприятиях приняли участие уже 3243 школьника. Наша главная цель - чтобы молодые специалисты оставались в регионе и строили свое будущее здесь», - отметила Алена Досикова.

Сами школьники признаются: после такой экскурсии выбор профессии становится более осознанным. Ученик школы №43 Артем Якушко поделился впечатлениями: «Мне невероятно понравилась эта экскурсия. Нам показали полное производство автомобилей. Я считаю, что это очень интересно, и в будущем обязательно присмотрюсь к вакансиям на АВТОВАЗе».

Профориентационные экскурсии для школьников Тольятти продолжатся. В ближайшее время участие в таких турах примут ученики других образовательных учреждений города.

Подробная информация о работе Кадрового центра «Работа России» Самарской области и актуальных вакансиях доступна на портале trudvsem.ru и по телефону контакт-центра: 8 (800) 302-15-44.

 

Фото:   минтруд СО

Теги: Автоваз Тольятти

Новости по теме
В пятницу, 3 апреля, в ходе рабочей поездки в Самарскую область Дмитрий Григоренко посетил АВТОВАЗ. 
03 апреля 2026, 20:15
Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев в Тольятти провели встречу с участниками ИЦК «Автомобилестроение»
В пятницу, 3 апреля, в ходе рабочей поездки в Самарскую область Дмитрий Григоренко посетил АВТОВАЗ.  Политика
За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд семь сотрудников АО «АВТОВАЗ» были удостоены региональных наград и почетных званий.
20 февраля 2026, 14:27
В Тольятти прошло торжественное мероприятие: отмечен вклад работников АВТОВАЗа в экономику региона
За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд семь сотрудников АО «АВТОВАЗ» были удостоены региональных наград и почетных званий. Новости Тольятти
Помимо работы для участников проекта будут организованы творческие и спортивные мероприятия, добровольческие выезды в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО», социально-полезная деятельность и встречи с представителями Российских ст
23 декабря 2025, 16:47
Бойцы студотрядов региона впервые будут работать на АвтоВАЗе этой зимой
Помимо работы для участников проекта будут организованы творческие и спортивные мероприятия, добровольческие выезды в рамках Всероссийской патриотической... Общество
Самарская область приняла II Всероссийский конгресс региональных фондов развития промышленности
25 мая 2026  13:32
В Самаре снова не нашли перевозчика на маршрут №46
25 мая 2026  12:55
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем славянской письменности и культуры
24 мая 2026  10:25
Дорожная кампания в Самаре набирает обороты
23 мая 2026  13:53
На перекрёстке улиц XXII Партсъезда и Вольской временно изменена схема организации движения
23 мая 2026  13:45
