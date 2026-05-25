Тольяттинским школьникам  показали современное производство АВТОВАЗа

Ученики школы №43 Тольятти стали участниками профориентационного тура на ПАО «АВТОВАЗ», организованного Кадровым центром «Работа России» г. Тольятти и Ставропольского района в рамках проекта «Моя карьера с «Единой Россией».

Ребята смогли увидеть, как устроено современное автомобильное производство, познакомиться с востребованными профессиями и узнать, какие карьерные возможности сегодня открыты для молодых специалистов в регионе.

Во время экскурсии школьникам показали производственную линию предприятия: от сварки и окраски кузова до финальной сборки автомобилей. Особый интерес у ребят вызвал главный конвейер, где они смогли вживую наблюдать процесс создания автомобилей. Также для участников организовали экскурсию в музей ПАО «АВТОВАЗ», где представлена история отечественного автопрома и развития предприятия.

Как отметила начальник отдела социального партнерства ПАО «АВТОВАЗ» Ирина Яськова, предприятие активно занимается профориентационной работой со школьниками и студентами.

«У нас проводятся профориентационные лекции, на которые мы приглашаем представителей вузов и рассказываем о возможностях целевого обучения и работы на заводе. Мы приглашаем ребят на экскурсии на конвейер и в музей АВТОВАЗа, показываем не только производство, но и саму жизнь предприятия», - подчеркнула Ирина Яськова.

По словам ведущего специалиста Кадрового центра «Работа России» Алены Досиковой, проект помогает школьникам лучше понимать современный рынок труда и перспективы профессионального развития в Самарской области.

«С января по май в профориентационных мероприятиях приняли участие уже 3243 школьника. Наша главная цель - чтобы молодые специалисты оставались в регионе и строили свое будущее здесь», - отметила Алена Досикова.

Сами школьники признаются: после такой экскурсии выбор профессии становится более осознанным. Ученик школы №43 Артем Якушко поделился впечатлениями: «Мне невероятно понравилась эта экскурсия. Нам показали полное производство автомобилей. Я считаю, что это очень интересно, и в будущем обязательно присмотрюсь к вакансиям на АВТОВАЗе».

Профориентационные экскурсии для школьников Тольятти продолжатся. В ближайшее время участие в таких турах примут ученики других образовательных учреждений города.

Подробная информация о работе Кадрового центра «Работа России» Самарской области и актуальных вакансиях доступна на портале trudvsem.ru и по телефону контакт-центра: 8 (800) 302-15-44.

