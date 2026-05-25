В Богатовскую больницу трудоустроились 3 новых специалиста

В рамках программы "Земский доктор/Земский фельдшер" медицинские работники получили единовременные выплаты. Это 2 врача приемного отделения Марина Шелякина и Нина Губанова,а также заведующая ФАПом — фельдшер Юлия Жиганова.



Юлия Викторовна работает в фельдшерско-акушерском пункте села Аверьяновка.

«Мой путь в медицину начался в 2008 году с должности санитарки. Затем в 2011 году отучилась и стала работать медицинской сестрой по физиотерапии. Однако мне всегда хотелось расти. Фельдшер - это уже совершенно другая ответственность и другая роль», — отметила специалист.



Она переехала в село с дочкой.

«Приняла решение участвовать в кадровый программе. Есть желание расти и развиваться профессионально, а сельская медицина дает такую возможность», - рассказала Юлия Жиганова.



Главный врач Богатовской больницы Юлия Полушкина подчеркнула, что администрация больницы и района помогают специалистам закрепиться на местах, среди мер поддержки и обеспечение жильем.



Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото: минздрав СО