Врач-эндокринолог рассказала о значимости эндокринной системы для здоровья всего организма

Главный внештатный специалист по эндокринологии Минздрава Самарской области, врач-эндокринолог высшей категории, руководитель регионального эндокринологического центра больницы Середавина Светлана Манцагова:



"Эндокринная система — один из основных регуляторов жизнедеятельности всего организма человека. Она обеспечивает и поддерживает постоянство внутренней среды организма посредством выработки биологически активных веществ – гормонов. Если представить наше тело как сложнейший оркестр, то эндокринная система — это дирижер, который с помощью невидимых «палочек» (гормонов) задает темп, громкость и слаженность игры всех инструментов (органов).



К эндокринным органам относятся гипоталамус, гипофиз, щитовидная железа, околощитовидные железы, надпочечники, поджелудочная железа, половые железы, шишковидная железа (эпифиз). Каждая из эндокринных желез вырабатывает определенные гормоны, которые регулируют те или иные процессы. Гормоны действуют в крошечных дозах, отклонение от нормы может вызвать различные последствия и привести к развитию болезней. Система работает по принципу обратной связи. Например, если гормона в крови много, железа получает сигнал остановить его выработку.



Эндокринная система контролирует:

биологические часы

рост и развитие с детства до глубокой старости

метаболизм и энергетический обмен

уровень энергии и температуру

половую функцию и размножение

работу сердечно-сосудистой системы

формирование иммунитета

работу нервной системы

внимание, мышление

обмен кальция и фосфора

поддержание нормального уровня глюкозы

реакцию на стресс и внешние угрозы

эмоции, сон и нормальную психическую деятельность



Для поддержания работы эндокринной системы необходимо придерживаться сбалансированного питания с достаточным употреблением йода, селена, витамина Д, избегать избытка простых сахаров и трансжиров. Также важны регулярная физическая активность, качественный сон и режим дня, управление стрессом.



Эндокринная система — это фундамент гомеостаза (внутреннего постоянства). Ее плавная, незаметная работа обеспечивает нам энергию, стабильное настроение, способность к зачатию, адаптацию к миру и просто хорошее самочувствие каждый день. Сбои в ней влияют не на один орган, а на весь организм комплексно, поэтому ее здоровье — основа качества жизни".

