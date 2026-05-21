Врач-эндокринолог рассказала о значимости эндокринной системы для здоровья всего организма

В четверг, 21 мая, на площадке особой экономической зоны «Тольятти» состоялась трехсторонняя встреча губернатора Вячеслава Федорищева, заместителя Министра промышленности и торговли РФ Алексея Матушанского и директора Фонда развития промышленности Романа
Губернатор Вячеслав Федорищев, замглавы Минпромторга России Алексей Матушанский и директор ФРП Роман Петруца провели рабочую встречу
В Хвалынске развернулись масштабные состязания в рамках спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада», где команда Самарской области, насчитывающая 45 участников, демонстрирует свои силы в самых разных направлениях – от спортивного до познавательного туризма
Команда Самарской области завоевала первые места в двух номинациях отборочного этапа конкурса авторской песни «Музыка сердец» на «Туриаде»
Павел Сниккарс ознакомился с работой Самарской ТЭЦ – крупнейшего объекта генерации «Т Плюс» в областной столице.
Павел Сниккарс посетил с рабочей поездкой Самарскую область
21 мая 2026 года, примерно в 15:30, на 5 км автодороги «Шигоны - Новодевичье»столкнулись автомобили  Niva и Ока.
В Шигонском районе на автодороге столкнулись Lada Niva и Ока, водитель Оки погиб
В Приволжском федеральном округе с 2022 года модернизировано порядка 1660 километров инженерных сетей в рамках программ обновления коммунальной инфраструктуры.
В Самарской области с 2022 года обновили более 200 км коммунальных сетей
21 мая в парке-отеле «Дубрава» в Самаре начал работу областной реабилитационный фестиваль инвалидов по зрению «На ИнфоВолне».
В Самаре состоится областной реабилитационный фестиваль инвалидов по зрению «На ИнфоВолне»
Организаторы регионального форума «Мой бизнес 63. Время героев» — министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и центр «Мой бизнес» — опубликовали деловую программу, которая уже доступна на официальном сайте.
Опубликована программа предпринимательского форума «Мой бизнес 63. Время героев»
В четверг, 21 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел выездное совещание оперативного штаба по ликвидации последствий атаки БПЛА ВСУ на территории Сызрани.
Вячеслав Федорищев провел оперштаб по ликвидации последствий атаки вражеских БПЛА на Сызрань 21 мая
День Волги: серия экологических акций проходит в Самаре
В селе Малая Малышевка состоится областной ремесленный фестиваль «Отец-молодец!»
Самарский зоопарк приглашает всех любителей рептилий на "День черепах"!
Врач-эндокринолог рассказала о значимости эндокринной системы для здоровья всего организма

Руководитель регионального эндокринологического центра больницы Середавина Светлана Манцагова: "Эндокринная система — один из основных регуляторов жизнедеятельности всего организма человека".

Главный внештатный специалист по эндокринологии Минздрава Самарской области, врач-эндокринолог высшей категории, руководитель регионального эндокринологического центра больницы Середавина Светлана Манцагова:

"Эндокринная система — один из основных регуляторов жизнедеятельности всего организма человека. Она обеспечивает и поддерживает постоянство внутренней среды организма посредством выработки биологически активных веществ – гормонов. Если представить наше тело как сложнейший оркестр, то эндокринная система — это дирижер, который с помощью невидимых «палочек» (гормонов) задает темп, громкость и слаженность игры всех инструментов (органов).

К эндокринным органам относятся гипоталамус, гипофиз, щитовидная железа, околощитовидные железы, надпочечники, поджелудочная железа, половые железы, шишковидная железа (эпифиз). Каждая из эндокринных желез вырабатывает определенные гормоны, которые регулируют те или иные процессы. Гормоны действуют в крошечных дозах, отклонение от нормы может вызвать различные последствия и привести к развитию болезней. Система работает по принципу обратной связи. Например, если гормона в крови много, железа получает сигнал остановить его выработку.

Эндокринная система контролирует:
биологические часы
рост и развитие с детства до глубокой старости
метаболизм и энергетический обмен
уровень энергии и температуру
половую функцию и размножение
работу сердечно-сосудистой системы
формирование иммунитета
работу нервной системы
внимание, мышление
обмен кальция и фосфора
поддержание нормального уровня глюкозы
реакцию на стресс и внешние угрозы
эмоции, сон и нормальную психическую деятельность

Для поддержания работы эндокринной системы необходимо придерживаться сбалансированного питания с достаточным употреблением йода, селена, витамина Д, избегать избытка простых сахаров и трансжиров. Также важны регулярная физическая активность, качественный сон и режим дня, управление стрессом.

Эндокринная система — это фундамент гомеостаза (внутреннего постоянства). Ее плавная, незаметная работа обеспечивает нам энергию, стабильное настроение, способность к зачатию, адаптацию к миру и просто хорошее самочувствие каждый день. Сбои в ней влияют не на один орган, а на весь организм комплексно, поэтому ее здоровье — основа качества жизни".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

