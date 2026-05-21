20 мая 2026 года, в День Волги, в спортивно-туристском лагере «Туриада» начались состязания по спортивному туризму на водных дистанциях.
Высокотехнологичное оборудование помогает врачам-патологоанатомам Самарского областного клинического онкологического диспансера проводить прижизненную диагностику злокачественных новообразований.
Победители регионального конкурса грантов на реализацию проектов СОНКО за 5 лет охватили своими инициативами более 1,7 млн жителей Самарской области..
21 мая, в 12 часов 41 минуту в ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение: в посёлке Нижнеозерецкий на улице Центральной горит дом.
В Самаре завершается первый этап обновления дорожной разметки. В течение апреля и мая на территории города ее наносят на площади 50 тысяч квадратных метров.
На базе спорткомплекса самарской региональной организации ОГО ВФСО "Динамо" прошёл 34-ый открытый лично-командный турнир г.о. Самара по борьбе дзюдо.
С 15 мая открыт прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени». Организаторы – Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, соорганизатор – ВЭБ.РФ и Правительство Нижегородской области.
Температура воздуха 22 мая в Самаре ночью +11, +13°С, днем +24, +26°С.
День Волги: серия экологических акций проходит в Самаре
В селе Малая Малышевка состоится областной ремесленный фестиваль «Отец-молодец!»
Самарский зоопарк приглашает всех любителей рептилий на "День черепах"!
Свыше 50 000 прижизненных патологоанатомических исследований проведено в 2025 году специалистами Самарского областного онкодиспансера

Высокотехнологичное оборудование помогает врачам-патологоанатомам Самарского областного клинического онкологического диспансера проводить прижизненную диагностику злокачественных новообразований.

В рамках реализации национального проекта в Самарский областной клинический онкологический диспансер поступил роботизированный комплекс для проведения гистологических и иммуногистохимических исследований. Новое оборудование позволило оптимизировать работу специалистов. В 2025 году комплекс использовался специалистами патологоанатомического отделения Самарского областного клинического онкологического диспансера более чем в 50000 случаев прижизненных исследований.

«Патологоанатомические исследования необходимы для осуществления индивидуального подхода к лечению каждого пациента. Благодаря современному оборудованию специалистам удалось стандартизировать процесс и повысить качество проводимых исследований», – прокомментировала заведующая патологоанатомическим отделением Самарского областного клинического онкологического диспансера, к.м.н. Оксана Югина.

Оборудование в медучреждениях региона обновляется в рамках мероприятий национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья", которые реализуются по решению Президента России Владимира Путина, а также за счёт средств областного бюджета. В этом году в медучреждения будут поставлены 29 единиц тяжелой техники, включая 2 аппарата МРТ и 2 аппарата КТ.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

С 1 апреля на базе Самарской горбольницы №10 начал работу первый в Самарской области Центр медицины здорового долголетия.
20 мая 2026, 19:01
Первый региональный Центр медицины здорового долголетия открылся в Самарской больнице №10
С 1 апреля на базе Самарской горбольницы №10 начал работу первый в Самарской области Центр медицины здорового долголетия.
Главный внештатный специалист по медпрофилактике минздравая Самарской области и ПФО Юрий Мальшин: диспансеризация - единственный способ «поймать» болезнь до того, как она начнет разрушать организм.
20 мая 2026, 16:45
Эксперт: диспансеризация играет важную роль в выявлении сахарного диабета
Главный внештатный специалист по медпрофилактике минздравая Самарской области и ПФО Юрий Мальшин: диспансеризация - единственный способ «поймать»...
Сегодня, 19 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил поликлинику Самарской городской больницы № 10 в Волгаре.
19 мая 2026, 17:49
Вячеслав Федорищев посетил первый в Самарской области Центр медицины здорового долголетия
Сегодня, 19 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил поликлинику Самарской городской больницы № 10 в Волгаре.
Руководитель регионального эндокринологического центра больницы Середавина Светлана Манцагова: 
21 мая 2026  17:29
Врач-эндокринолог рассказала о значимости эндокринной системы для здоровья всего организма
21 мая 2026  16:58
Благодаря национальному проекту в поселке Зелененький Волжского района в 2026 году начал принимать пациентов новый фельдшерско-акушерский пункт.
21 мая 2026  14:34
Жители и дачники поселка Зелененький получают медпомощь в новом ФАПе
В Роспотребнадзоре назвали сроки проявления симптомов хантавируса
21 мая 2026  12:10
В Роспотребнадзоре назвали сроки проявления симптомов хантавируса
В Госдуме раскритиковали систему баллов для сотрудников скорой помощи
21 мая 2026  11:28
В Госдуме раскритиковали систему баллов для сотрудников скорой помощи
Диетолог, к.м.н., врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко: БАДы не могут продлить жизнь.
20 мая 2026  21:59
Врач рассказала, могут ли БАДы влиять на долголетие
Благодаря мероприятиям национальных проектов в Тольяттинской городской поликлинике №1 обновлен автопарк. За 2024–2025 годы поликлиника получила пять новых автомобилей.
20 мая 2026  19:19
Новые автомобили повысили доступность медпомощи в Тольятти
20 мая 2026  19:01
Первый региональный Центр медицины здорового долголетия открылся в Самарской больнице №10
20 мая 2026  16:45
Эксперт: диспансеризация играет важную роль в выявлении сахарного диабета
Россиянам рассказали, что должно быть в дачной аптечке у сердечников
20 мая 2026  12:12
Россиянам рассказали, что должно быть в дачной аптечке у сердечников
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
В центре внимания
В Сызрани отменили массовые мероприятия до конца недели
21 мая 2026  11:59
В Сызрани отменили массовые мероприятия до конца недели
Два человека погибли при атаке украинских БПЛА на Сызрань
21 мая 2026  10:04
Два человека погибли при атаке украинских БПЛА на Сызрань
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
20 мая 2026  13:51
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
Сегодня, 20 мая, важный день для всех самарцев – День Волги!
20 мая 2026  10:08
Сегодня, 20 мая, важный день для всех самарцев – День Волги!
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
18 мая 2026  13:32
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
