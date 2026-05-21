Свыше 50 000 прижизненных патологоанатомических исследований проведено в 2025 году специалистами Самарского областного онкодиспансера

Высокотехнологичное оборудование помогает врачам-патологоанатомам Самарского областного клинического онкологического диспансера проводить прижизненную диагностику злокачественных новообразований.

В рамках реализации национального проекта в Самарский областной клинический онкологический диспансер поступил роботизированный комплекс для проведения гистологических и иммуногистохимических исследований. Новое оборудование позволило оптимизировать работу специалистов. В 2025 году комплекс использовался специалистами патологоанатомического отделения Самарского областного клинического онкологического диспансера более чем в 50000 случаев прижизненных исследований.

«Патологоанатомические исследования необходимы для осуществления индивидуального подхода к лечению каждого пациента. Благодаря современному оборудованию специалистам удалось стандартизировать процесс и повысить качество проводимых исследований», – прокомментировала заведующая патологоанатомическим отделением Самарского областного клинического онкологического диспансера, к.м.н. Оксана Югина.

Оборудование в медучреждениях региона обновляется в рамках мероприятий национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья", которые реализуются по решению Президента России Владимира Путина, а также за счёт средств областного бюджета. В этом году в медучреждения будут поставлены 29 единиц тяжелой техники, включая 2 аппарата МРТ и 2 аппарата КТ.

