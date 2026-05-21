Жители и дачники поселка Зелененький получают медпомощь в новом ФАПе

Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в поселке Зелененький Волжского района в 2026 году начал принимать пациентов новый фельдшерско-акушерский пункт. За первые месяцы работы пункт уже показал свою востребованность. В день за помощью обращаются около 15 человек. На данный момент к ФАПу прикреплено 345 человек.

«Здесь оказываем первичную медицинскую помощь, неотложную, также проводим вакцинацию прикрепленного населения», - рассказывает заведующая пунктом, медицинская сестра Екатерина Образцова.

Екатерина Юрьевна ранее работала на приеме с детским неврологом, а в прошлом году прошла переобучение, получила сертификат и аккредитацию. Сегодня, признается, предыдущий опыт также помогает в работе.

Модернизация первичного звена здравоохранения – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

