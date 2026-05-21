Дополнительный транспорт задействуют в день футбольного матча в Самаре

23 мая в 19:30 в Самаре на поле стадиона «Солидарность Самара Арена» в рамках стыковых матчей РПЛ и ФНЛ встретятся команды «Акрон» и «Ротор».



Для удобства болельщиков с 17:30 до 19:30 и с 21:30 до 22:30 на территорию стадиона будут заезжать автобусы маршрутов №№ 1 и 67. Также в этот день с 17:30 до 22:00 перевозчик «Самара Авто Газ» обеспечит усиленную работу всех автобусных маршрутов, проходящих в районе стадиона; Трамвайно-троллейбусное управление Самары организует повышенный контроль за движением трамваев №№ 11, 12, 22, 24 и 25.



Для развоза зрителей после матча перевозчики подадут дополнительные трамваи и автобусы, включая низкопольные для удобства маломобильных граждан. Общественный транспорт будет отправляться с незначительным интервалом, по мере наполнения салонов. С 21:30 дополнительный подвижной состав будет ожидать пассажиров на следующих остановках и площадках:



- на остановке «Самара Арена» — дополнительные трамваи №№ 11, 12, 22;

- на дублере Московского шоссе (у пересечения с улицей Алма-Атинской, на площадке рядом с «Мерседес-центром») — восемь дополнительных автобусов, которые поедут по маршрутам №№ 1, 34, 41 и 67 по направлению «в город»;

- на остановке «Улица Дальняя» — два дополнительных автобуса № 1 и № 67, которые проследуют в сторону поселка Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.



Напомним, участок трамвайной линии по улице Ново-Садовой от улицы Ново-Вокзальной до Постникова оврага временно закрыт для движения городского электротранспорта в обоих направлениях в связи с капремонтом трамвайных путей в границах улиц Ново-Вокзальной и Гастелло. Для минимизации неудобств вдоль улицы Ново-Садовой ходят бесплатные компенсационные автобусы. С режимом их работы, а также со скорректированными схемами движения трамваев №№ 5, 20, 20к, 22 и 24 можно ознакомиться на официальном сайте администрации города: https://samadm.ru/media/news/58805/, https://samadm.ru/media/news/58487/.