Движение транспорта по участку ул. Николая Панова в Самаре временно ограничат 

В ходе подготовки к следующему отопительному сезону энергетики приступят к ремонту и модернизации теплотрассы в Октябрьском районе Самары. В связи с этим на период с 08:00 21 мая до 23:59 31 июля на участке ул. Николая Панова от улицы Подшипниковой до улицы Мичурина ограничат движение транспорта, включая средства индивидуальной мобильности. Отметим, что на участке обновления объекта теплоэнергетики маршрутной сети общественного транспорта нет.



Во время ремонта подача горячей воды будет организована по временному трубопроводу. В результате реконструкции теплотрассы переложат около 1,5 км труб, что позволит повысить надежность теплоснабжения свыше 300 объектов, в том числе 211 жилых домов и более 30 соцучреждений.