В Чапаевске женщина подозревается в мошенничестве со средствами материнского капитала

Следственным отделом Чапаевска возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы по статье "Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере".

По данным следствия, в 2017 году фигурантка предоставила в управление социальной защиты пакет документов на предоставление ей единовременного пособия при рождении ребенка, а также ежемесячных пособий и выплат, указав заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о рождении ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи.

В результате чего фигурантка в период с 2017 года по 2026 год незаконно получила денежные средства на общую сумму более 557 тысяч рублей.

В настоящее время по уголовному делу следователем СК России выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на сбор доказательственной базы, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.