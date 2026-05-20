Самарские производители медицинских изделий и фармацевтики презентовали свою продукцию в Беларуси

Деловая миссия приурочена к международной выставке «Здравоохранение Беларуси-2026». В состав делегации вошли ведущие предприятия сферы фармацевтики, медизделий, спортивного питания и решений для здоровья.

Цель поездки – расширение экспортного потенциала самарских компаний, развитие промышленной кооперации и вывод продукции региона на внешние рынки.

«Мы посетили ряд фармацевтических предприятий Беларуси, обменялись опытом с коллегами и заключили ряд экспортных контрактов. Теперь ждем наших партнеров с ответным визитом в Самарскую область, чтобы продемонстрировать мощности завода и продолжить взаимовыгодное сотрудничество», - подчеркнул основатель ООО «Арсенал атлета» Юрий Кузнецов.

Белорусская сторона проявила высокий интерес к предложениям производителей: состоялись переговоры с РУП «Белмедтехника», РУП «Белфармация», ООО «Искамед», «Санмун Фарма», а также с министерством здравоохранения Республики Беларусь.

«Такие бизнес-миссии помогают нам продолжать уверенное развитие и открывать новые направления работы», - отметил основатель ООО "Самарский завода медицинских изделий" Александр Леонов.

