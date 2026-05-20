Умер заслуженный деятель науки РФ, академик РАН Вадим Покровский

Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Вадим Покровский умер на 72-м году жизни. Об этом 20 мая сообщили в Научно-исследовательском институте медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова на сайте, пишут "Известия".

В институте отметили, что его научная деятельность была тесно связана с профилактической медициной. Он внес значительный вклад в развитие российской эпидемиологии, а также в снижение заболеваемости и смертности от инфекционных болезней. Покровский создал научную школу и подготовил большое число специалистов в сфере противодействия распространению ВИЧ.

Академик опубликовал более 300 научных работ, две монографии, две книги и четыре учебных пособия. Под его руководством были разработаны и внедрены в практику тест-системы для диагностики ВИЧ и гепатитов.

Кроме того, в 2000 году профессор получил Государственную премию Российской Федерации за внедрение противовирусного средства «Фосфазид» в медицинскую практику.