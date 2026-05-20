20 мая в Самаре состоялся пресс-завтрак с новым руководителем Регионального исполкома Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Ириной Петшик.
Ирина Петшик: «Ценю искреннюю и неравнодушную подачу материала»
Деловая миссия приурочена к международной выставке «Здравоохранение Беларуси-2026». В состав делегации вошли ведущие предприятия сферы фармацевтики, медизделий, спортивного питания и решений для здоровья.
Самарские производители медицинских изделий и фармацевтики презентовали свою продукцию в Беларуси
Благодаря мероприятиям национальных проектов в Тольяттинской городской поликлинике №1 обновлен автопарк. За 2024–2025 годы поликлиника получила пять новых автомобилей.
Новые автомобили повысили доступность медпомощи в Тольятти
Во время несения службы сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Кинельский» заметили на трассе автомобиль, остановившийся на проезжей части без аварийных знаков. Рядом с машиной находилась растерянная девушка.
Полицейские Самарской области помогли девушке, автомобиль которой заглох на проезжей части
20 мая на базе Центра кинологической службы ГУ МВД СО состоялись областные соревнования специалистов-кинологов со служебными собаками.
Прошли областные соревнования специалистов-кинологов со служебными собаками
В среду, 20 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Т Плюс» Павлом Сниккарсом. Стороны обсудили итоги прохождения отопительного сезона 2025-2026 года и основные направления развития теплосетевой инфраструкту
Вячеслав Федорищев и Павел Сниккарс договорились о развитии деятельности компании «Т Плюс» в Самарской области
С момента запуска программы долгосрочных сбережений в 2024 году к ней присоединились почти 300 тысяч жителей Самарской области, что составляет 9,5% населения региона.
Самарцы формируют сбережения и учатся защищать деньги в цифровой среде
Первый региональный Центр медицины здорового долголетия открылся в Самарской больнице №10

С 1 апреля на базе Самарской горбольницы №10 начал работу первый в Самарской области Центр медицины здорового долголетия. Его задача – выявлять риски преждевременного старения и развития хронических заболеваний у граждан от 18 до 50 лет.

Приём ведёт врач-терапевт и гериатр Руслан Бондаренко, прошедший обучение в Российском научном центре хирургии имени академика Б.В. Петровского. Обследование проводится по четырём направлениям. Они позволяют оценить иммуновоспалительные процессы, уровень инсулинорезистентности, оксидативный стресс, состояние сосудов, а также выявить предпосылки нарушений обмена веществ и ожирения.

На днях глава региона Вячеслав Федорищев оценил работу нового центра и сообщил, что в планах открыть центры здорового долголетия практически во всех крупных медучреждениях региона.

«Это первый подобный центр, мы долго готовились, чтобы правильно запустить его работу. Задача, чтобы во всем регионе охват этих центров был такой, чтобы, проживая в любой точке, жители могли получить поддержку», - отметил Вячеслав Федорищев.

Центр здорового долголетия помогает обнаружить риски на самых ранних этапах и подобрать индивидуальную программу профилактики. Обследование в нем прошли уже 108 человек, все они взяты под наблюдение.

Как отметил министр здравоохранения Андрей Орлов, открытие центра, наряду с уже действующими центрами здоровья, призван стать настоящим оплотом профилактики и здорового долголетия.

«Современная медицина всё больше ориентируется на профилактику, а не на лечение уже возникших болезней. Главная задача центра - определить признаки преждевременной активации механизмов старения и составить индивидуальную траекторию коррекции биологического возраста. Именно в зоне предрисков профилактика наиболее эффективна», - подчеркнул министр.

Профилактика заболеваний, диагностика болезней на ранних стадиях, развитие центров здоровья и центров здорового долголетия - важные направления федерального проекта «Здоровье для каждого». Это часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Все желающие могут обратиться в любой Центр здоровья, который располагается на территории региона. Всего их сейчас открыто 21 подразделение на базе поликлиник.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Главный внештатный специалист по медпрофилактике минздравая Самарской области и ПФО Юрий Мальшин: диспансеризация - единственный способ «поймать» болезнь до того, как она начнет разрушать организм.
Эксперт: диспансеризация играет важную роль в выявлении сахарного диабета
Главный внештатный специалист по медпрофилактике минздравая Самарской области и ПФО Юрий Мальшин: диспансеризация - единственный способ «поймать»...
Сегодня, 19 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил поликлинику Самарской городской больницы № 10 в Волгаре.
Вячеслав Федорищев посетил первый в Самарской области Центр медицины здорового долголетия
Сегодня, 19 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил поликлинику Самарской городской больницы № 10 в Волгаре. Политика
Экстренная помощь понадобилась ученице 3 класса, которая на уроке начала задыхаться. Медсестра Самарской горбольницы № 5 Елена Скугарева находилась в школе и немедленно приступила к проведению сердечно-лёгочной реанимации.
Самарская медсестра спасла жизнь ребенку
Экстренная помощь понадобилась ученице 3 класса, которая на уроке начала задыхаться. Медсестра Самарской горбольницы № 5 Елена Скугарева находилась в школе и... Здравоохранение
Благодаря мероприятиям национальных проектов в Тольяттинской городской поликлинике №1 обновлен автопарк. За 2024–2025 годы поликлиника получила пять новых автомобилей.
Новые автомобили повысили доступность медпомощи в Тольятти
Главный внештатный специалист по медпрофилактике минздравая Самарской области и ПФО Юрий Мальшин: диспансеризация - единственный способ «поймать» болезнь до того, как она начнет разрушать организм.
Эксперт: диспансеризация играет важную роль в выявлении сахарного диабета
Россиянам рассказали, что должно быть в дачной аптечке у сердечников
Россиянам рассказали, что должно быть в дачной аптечке у сердечников
Участница программы «Земский фельдшер» работает в новом ФАПе Волжского района
Участница программы «Земский фельдшер» работает в новом ФАПе Волжского района
ВОЗ: человечество находится на пороге разрушительной пандемии
ВОЗ: человечество находится на пороге разрушительной пандемии
Юные жители Челно-Вершинского района получают помощь в обновленной детской поликлинике
Юные жители Челно-Вершинского района получают помощь в обновленной детской поликлинике
Экстренная помощь понадобилась ученице 3 класса, которая на уроке начала задыхаться. Медсестра Самарской горбольницы № 5 Елена Скугарева находилась в школе и немедленно приступила к проведению сердечно-лёгочной реанимации.
Самарская медсестра спасла жизнь ребенку
Врач предупредил о способных сделать головную боль хронической привычках
Врач предупредил о способных сделать головную боль хронической привычках
Врач-бактериолог Вера Бондарчук: через грязные руки передаются кишечные инфекции.
Бактериолог рассказала о рисках передачи инфекций через руки
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
Сегодня, 20 мая, важный день для всех самарцев – День Волги!
Сегодня, 20 мая, важный день для всех самарцев – День Волги!
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
В Самаре пройдет туристический фестиваль
В Самаре пройдет туристический фестиваль
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
