Первый региональный Центр медицины здорового долголетия открылся в Самарской больнице №10

С 1 апреля на базе Самарской горбольницы №10 начал работу первый в Самарской области Центр медицины здорового долголетия. Его задача – выявлять риски преждевременного старения и развития хронических заболеваний у граждан от 18 до 50 лет.

Приём ведёт врач-терапевт и гериатр Руслан Бондаренко, прошедший обучение в Российском научном центре хирургии имени академика Б.В. Петровского. Обследование проводится по четырём направлениям. Они позволяют оценить иммуновоспалительные процессы, уровень инсулинорезистентности, оксидативный стресс, состояние сосудов, а также выявить предпосылки нарушений обмена веществ и ожирения.

На днях глава региона Вячеслав Федорищев оценил работу нового центра и сообщил, что в планах открыть центры здорового долголетия практически во всех крупных медучреждениях региона.

«Это первый подобный центр, мы долго готовились, чтобы правильно запустить его работу. Задача, чтобы во всем регионе охват этих центров был такой, чтобы, проживая в любой точке, жители могли получить поддержку», - отметил Вячеслав Федорищев.

Центр здорового долголетия помогает обнаружить риски на самых ранних этапах и подобрать индивидуальную программу профилактики. Обследование в нем прошли уже 108 человек, все они взяты под наблюдение.

Как отметил министр здравоохранения Андрей Орлов, открытие центра, наряду с уже действующими центрами здоровья, призван стать настоящим оплотом профилактики и здорового долголетия.

«Современная медицина всё больше ориентируется на профилактику, а не на лечение уже возникших болезней. Главная задача центра - определить признаки преждевременной активации механизмов старения и составить индивидуальную траекторию коррекции биологического возраста. Именно в зоне предрисков профилактика наиболее эффективна», - подчеркнул министр.

Профилактика заболеваний, диагностика болезней на ранних стадиях, развитие центров здоровья и центров здорового долголетия - важные направления федерального проекта «Здоровье для каждого». Это часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Все желающие могут обратиться в любой Центр здоровья, который располагается на территории региона. Всего их сейчас открыто 21 подразделение на базе поликлиник.

