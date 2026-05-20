Прошли областные соревнования специалистов-кинологов со служебными собаками

Сегодня, на базе Центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области состоялись областные соревнования специалистов-кинологов со служебными собаками.

Мероприятие прошло с целью повышения уровня профессионального мастерства полицейских, совершенствования навыков и натренированности собак и обмена опытом между специалистами.

За время соревнований участники со своими верными помощниками прошли несколько достаточно непростых испытаний: поиск взрывчатых веществ и взрывных устройств, поиск наркотических средств, проработка запахового следа и другие.

Компетентное жюри оценивало не только результативность, но и скорость выполнения задач, чёткость взаимодействия между кинологом и собакой, а также корректность применяемых методов дрессировки.

По итогам напряжённой борьбы определены победители и призёры в командном и личном зачётах, которые получили заслуженные награды: почётные грамоты и кубки.

Организаторы мероприятия отметили высокий уровень подготовки участников и выразили благодарность кинологам за профессионализм, преданность делу и вклад в укрепление безопасности региона.

Лучшие специалисты получат возможность представлять Самарскую область на предстоящих Всероссийских соревнованиях, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

